Congo-Kinshasa: Kisangani - La METELSAT accuse la RVA de bloquer le reversement des redevances aéroportuaires

13 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Division provinciale de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT) de Kisangani dénonce le non-respect des dispositions officielles relatives à l'utilisation des frais de redevance météorologique dans la province de la Tshopo. Selon cette division, la Régie des voies aériennes (RVA) ne procède pas au reversement des redevances aéroportuaires dues, notamment celles liées à la redevance routière et à l'atterrissage des aéronefs.

Lors d'une conférence de presse le mardi 11 août à Kisangani, Emmanuel Bombongo Bolimo, chef de la division provinciale de la METELSAT, a rappelé l'existence d'un protocole d'accord signé entre les deux services, tous deux rattachés au ministère des Transports. Toutefois, il déplore que cet accord ne soit pas respecté, ce qui freine considérablement le bon fonctionnement de la METELSAT.

Il a notamment évoqué les redevances routières et d'atterrissage, qui concernent à la fois la RVA et la METELSAT. Selon l'article 9 de l'arrêté en vigueur, la RVA est chargée de percevoir ces redevances puis de reverser à la METELSAT leur part conformément à la répartition prévue dans le protocole d'accord. Ce dernier fixe la clé de répartition à 60% pour la METELSAT et 40% pour la RVA.

« Depuis 2017, la clé de répartition est claire, mais ici à Kisangani, la METELSAT ne bénéficie toujours pas de sa part. C'est là que réside le problème », a affirmé Emmanuel Bombongo Bolimo.

Cette situation entraîne des difficultés de fonctionnement à la METELSAT, faute de moyens. Pour résoudre ce différend, le chef de division indique avoir saisi le gouverneur de la province, qui avait déjà réuni en février dernier les responsables des deux services concernés.

« Le gouverneur nous avait alors rappelé que la RVA et la METELSAT doivent chacun faire leur travail », a-t-il conclu.

Il y a quelques mois, des tensions avaient éclaté entre les agents de la RVA et ceux de la METELSAT à l'aéroport international de Bangboka, autour de cette même question. Suite à ces affrontements, la délégation syndicale de la RVA avait appelé les autorités nationales, notamment le ministre des Transports et Voies de Communication, à intervenir afin de résoudre ce conflit qui menace le bon fonctionnement des services à l'aéroport de Kisangani.

