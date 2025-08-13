Congo-Kinshasa: Qui sont les nouveaux visages du gouvernement Suminwa II ?

Le récent remaniement du gouvernement dirigé par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka continue de faire parler à Kinshasa. Depuis son annonce dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 août, les regards se tournent vers les profils de certains nouveaux ministres, dont les parcours suscitent curiosité et débat.

Parmi les figures les plus commentées, on retrouve Grace Emie Kutino, nouvelle ministre de la Jeunesse. Née le 11 mars 2000 à Kinshasa, elle est connue comme pasteure, conférencière, écrivaine et militante politique. Sa nomination à 24 ans divise l'opinion : certains saluent un signal fort en faveur de la jeunesse, d'autres interrogent son expérience dans la gestion publique.

Au ministère de l'Environnement, c'est le professeur Marie Niange Ndambo qui prend les rênes. Formée à l'Université Laval au Canada, elle est une spécialiste de la gestion durable des ressources naturelles, avec une carrière riche dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Julie Mbuyi Shiku, nommée ministre du Portefeuille, est diplômée en gestion des risques financiers de l'Université catholique de Louvain. De son côté, Micheline Ombahe, à la tête du ministère du Genre, Famille et Enfant, est issue de l'administration provinciale du Haut-Uélé et reconnue pour son engagement en faveur des personnes vulnérables.

Autre nom marquant : Guillaume Ngefa, nouveau ministre de la Justice. Juriste international, il jouit d'une solide réputation dans le domaine des droits humains, avec un parcours salué à l'international.

À l'Intégration régionale, Floribert Anzuluni, ancien coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi, fait son entrée. Il est diplômé en sciences politiques de l'Université de Montréal.

Enfin, Adolphe Muzito, ancien Premier ministre, et Eliezer Tambwe, ex-journaliste et député, intègrent également cette équipe renouvelée, apportant leur expérience politique et médiatique au sein de l'exécutif.

Ce nouveau casting est perçu comme un mélange de jeunesse, d'expertise technique et de figures issues de la société civile, dans un contexte où les attentes sociales sont particulièrement élevées.