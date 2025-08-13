Afrique: AfroBasket 2025 - La RDC débute face au Cap-Vert ce mercredi

13 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo entament leur campagne à l'AfroBasket 2025 ce mercredi 13 août. Pour leur premier match du groupe A, ils affrontent le Cap-Vert à 18h00 (heure locale).

Plus tôt dans la journée, à 15h00, la Côte d'Ivoire croisera le Rwanda pour compléter la première journée du groupe A.

Le groupe B entre également en scène ce mercredi : Madagascar affronte le Nigeria en ouverture, suivi d'un duel très attendu entre la Tunisie et le Cameroun.

La compétition a démarré mardi 12 août avec des résultats sans appel. À Namibe, l'Angola, pays hôte, a surclassé la Libye (85-53) dans le groupe C. La Guinée a ensuite pris le dessus sur le Soudan du Sud (88-80).

À Luanda, dans le groupe D, l'Égypte s'est imposée face au Mali (74-59), tandis que le Sénégal a écrasé l'Ouganda (88-53).

