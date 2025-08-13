interview

En charge du suivi de l'exploitation opérationnelle et des activités hors trafic au sein de la Senter, Fatou Bintou Diop, revient dans cet entretien, sur les missions de son service.

Pouvez-vous revenir sur les missions de la division que vous dirigez ?

J'assure la coordination et le pilotage de plusieurs missions clés liées à l'exploitation du TER, avec une double dimension opérationnelle et commerciale. Au sein de la division, nous avons comme principale mission de veiller au bon déroulement du service quotidien, en lien avec le plan de transport, les exigences du cahier des charges du Contrat d'exploitation et de maintenance (Cem), et les adaptations nécessaires liées à la réalité du terrain. Il s'agit également du suivi du plan de transport et de sa conformité au Cem. Je m'assure que le plan de transport mis en oeuvre par l'exploitant est conforme aux engagements contractuels et je participe aux ajustements nécessaires en fonction des contraintes d'exploitation ou des demandes liées à des événements ponctuels.

Sans oublier le suivi du développement des commerces en collaboration avec l'exploitant-mainteneur. Ces espaces sont implantés dans les gares et les haltes du TER, avec un objectif de valorisation du patrimoine, de diversification de l'offre et d'amélioration de l'expérience voyageur. À côté, il y a aussi, le développement de l'exploitation publicitaire, cela inclut la publicité indoor (dans les gares et à bord des trains) et outdoor (dans l'emprise ferroviaire), en garantissant la conformité des supports, le respect des conventions et l'optimisation des espaces pour générer des recettes supplémentaires. L'autre point essentiel est le suivi de l'intermodalité et des actions mises en place pour assurer l'interopérabilité du TER.

Quand on parle d'activités hors trafic, à quoi fait-on allusion exactement ?

Dans le cadre du TER, on fait référence à l'ensemble des actions qui ne relèvent pas directement de la circulation des trains ou du transport de voyageurs, mais qui participent à la valorisation, l'animation et la rentabilisation de l'environnement ferroviaire. Dans mon périmètre, ces activités se déclinent en plusieurs axes. Il y a, d'abord, le développement des commerces dans les 14 gares et haltes du TER où nous travaillons à identifier et implanter des activités commerciales pertinentes (restauration, services, points de vente), afin de renforcer l'attractivité des gares, améliorer l'expérience usager et générer des recettes additionnelles permettant de réduire considérablement la subvention de l'État.

Ensuite, le développement de la publicité le long du corridor, en veillant à l'optimisation commerciale des supports disponibles tout en respectant les normes et l'image du réseau. L'autre mission est l'organisation d'évènements ponctuels dans les gares où nous mettons en place des actions événementielles (animations, foires, campagnes de sensibilisation, expositions, etc.) qui, non seulement permettent de dynamiser les espaces ferroviaires, mais aussi de créer un lien avec les territoires traversés. Nous assurons également la coordination de campagnes commerciales avec différents acteurs (les collectivités locales, opérateurs privés ou institutionnels).

Nous développons ainsi, en collaboration avec l'exploitant mainteneur, des campagnes de promotion pour stimuler l'usage du TER ou valoriser les gares comme des lieux de services et d'échanges. Ces activités hors trafic sont essentielles pour faire vivre les gares, diversifier les sources de revenus et renforcer son rôle d'acteur du développement territorial, au-delà de sa fonction de transport.

Pouvez-vous nous citer quelques-unes de vos réalisations phares ?

Depuis 2020, j'ai participé à l'élaboration et à la présentation du plan de transport, du découpage zonal, ainsi que de la grille tarifaire, et j'ai accompagné leur validation par les autorités compétentes, garantissant leur alignement avec les besoins du territoire et les objectifs du service public. Et il en sera de même avec la phase 2 du TER. S'agissant du leadership dans l'intégration des opérateurs de mobile money (Orange Money et Wave), j'ai assuré la coordination avec l'exploitant-mainteneur et les opérateurs pour permettre la vente de tickets TER à distance via les plateformes mobiles, facilitant ainsi l'accessibilité au service pour les usagers.

J'ai également accompagné l'implantation de Wave dans les gares pour la vente physique de titres de transport, renforçant ainsi la diversité des canaux de distribution. Pour ce qui est de la mise en place de partenariats stratégiques pour la continuité du service, j'ai contribué à la mise en place d'une convention de partenariat avec Dakar Dem Dikk pour assurer la desserte de l'Aibd pour permettre la continuité du service et ainsi répondre aux attentes des autorités et des voyageurs avant l'ouverture de la phase 2.

À propos du volet Organisation d'événements dans les gares du TER, j'ai coordonné plusieurs événements institutionnels, commerciaux ou culturels dans les gares du réseau (foires, concerts, expositions, défilés de mode, etc.)...