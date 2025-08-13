Burkina Faso: Modèle développement industrie des médias en Chine - L'Empire du Milieu ouvre de nouveau ses portes aux Burkinabè

C'est devenu une tradition depuis la reprise des relations diplomatiques entre Ouagadougou et Pékin. Commencées en 2018, les sessions de partage d'expériences sur le modèle de développement de l'industrie des médias en Chine ont permis de former 6 740 travailleurs dans 163 pays, selon les chiffres de 2024. Cette année 2025, les données vont encore connaître une hausse avec la formation de vingt professionnels des médias du Burkina Faso qui ont atterri à Pékin le 11 août et ce jusqu'au 21 du même mois.

Ces séminaristes, au nombre de 20, prennent part pour la première fois à ce genre de session et découvrent du même coup la Chine. Une première expérience qui suscite de la curiosité. Cette appétence se lisait sur les visages quand l'équipe d'organisation, chapeautée par Jiang Zhixing qui a préféré porter le prénom François pour faciliter la tâche aux participants, déroulait le programme des jours de séjour dans l'Empire du Milieu.

Avant toute chose, François a présenté l'Administration nationale de la radio et de la télévision de la République populaire de Chine (ANRT) qui abrite l'Institut de recherche et de formation (RTI), département chargé de la formation dans le domaine des médias. Cet institut est le plus grand établissement d'enseignement en matière d'information. Il forme les fonctionnaires ainsi que les dirigeants du Parti communiste chinois (PCC). Ouvert à d'autres pays, cet institut a reçu des participants de 163 pays selon ses chiffres de 2024. Et la délégation burkinabè en a eu la preuve. Pendant qu'elle est sur place en Chine, des séminaristes venus de la Sierra Leone et du Malawi passent également un séjour au pays de Mao Zedong.

Ce rendez-vous du donner et du recevoir va surtout réserver une grande place aux conférences sur divers thèmes notamment le développement de l'industrie des médias en Chine, les échanges et la coopération internationale de l'ANRT, les valeurs communes entre la Chine et le monde, l'écologie mondiale des médias à l'ère des médias convergents, le journalisme constructif pour la communication du développement global.

Un voyage d'étude sera également organisé à Xiamen dans la province de Fujian, à 2000 km de Pékin. Dans cette ville, les participants vont allier l'utile à l'agréable en visitant le Musée de Xiamen, le groupe de radio et de télévision, le parc de création culturelle et audiovisuelle de Jimei.

Que serait un voyage en Chine sans un détour par la Grande Muraille de Pékin ? Ce déplacement occupe une belle place dans l'agenda des organisateurs. Sans oublier la visite au Nid d'oiseau et au Cube d'eau ou Centre national de natation de Pékin.

Selon la directrice du département de la coopération internationale de l'ANRT, Zhou Jihong, les relations entre son pays et l'Afrique encouragent la coopération dans les domaines de la création de contenus, d'échanges de programmes, de la construction de plateformes et de l'émergence de talents. Ce séminaire s'inscrit donc dans cette dynamique. « Aujourd'hui, avec le développement rapide et l'évolution des nouvelles technologies telles que l'Intelligence artificielle (IA), tous les supports médias sont confrontés à des opportunités et à des défis similaires. Explorons ensemble des mécanismes efficaces pour intégrer bonnes habitudes et technologie. C'est pourquoi nous souhaitons partager nos expériences bénéfiques avec nos partenaires africains, y compris ceux du Burkina Faso », a-t-elle ajouté.

Tout en remerciant le gouvernement chinois pour l'occasion qu'il donne aux acteurs de la communication et de l'information d'apprendre, le porte-parole des séminaristes du Pays des hommes intègres, Jean Noël Bonkoungou, par ailleurs chargé de mission au ministère de la Communication a salué le choix des thèmes qui, à n'en point douter, vont apporter au développement professionnel des participants. « Cette formation nous permettra non seulement d'améliorer nos compétences techniques, mais aussi de mieux comprendre les enjeux qui façonnent le secteur des médias. La capitalisation des expériences des experts sera très bénéfique pour notre pays, le Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Les communications seront données par des enseignants, des responsables de l'ANRT et un ancien ambassadeur de la Chine au Gabon.