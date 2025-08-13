Congo-Kinshasa: Guy Kibira Ndoole plaide pour l'implication des jeunes dans le processus de paix

À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 aout, le chef de la division provinciale de la Jeunesse du Nord-Kivu, Guy Kibira Ndoole, a lancé un appel fort en faveur de l'implication active des jeunes dans les différentes étapes du processus de paix en République démocratique du Congo.

Invité de Radio Okapi ce mercredi 13 aout, M. Kibira Ndoole a souligné que les jeunes ne doivent pas être considérés uniquement comme bénéficiaires des politiques publiques, mais comme acteurs essentiels de la stabilité et du développement du pays. Selon lui, leur engagement dans les initiatives de paix, de dialogue communautaire et de reconstruction nationale est indispensable pour bâtir une RDC durablement pacifiée.

« Il est temps que les jeunes soient associés à toutes les phases du processus de paix : de la conception à la mise en oeuvre. Leur énergie, leur créativité et leur volonté de changement sont des atouts que le pays ne peut plus ignorer », a-t-il déclaré.

Une jeunesse au coeur des enjeux

Dans un contexte marqué par des conflits armés persistants, notamment dans l'Est du pays, le rôle des jeunes devient de plus en plus stratégique. Guy Kibira Ndoole a insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes d'inclusion, en leur offrant des espaces de participation dans les instances de décision, les programmes de réinsertion et les projets de développement local.

Il a également salué les efforts de certaines organisations de jeunesse qui oeuvrent déjà sur le terrain pour la sensibilisation à la paix, la cohésion sociale et la lutte contre les discours de haine.

Le chef de division a interpellé les autorités provinciales et nationales, ainsi que les partenaires internationaux, à investir davantage dans les programmes dédiés à la jeunesse, en mettant l'accent sur l'éducation civique, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat.

« La paix ne se décrète pas, elle se construit. Et les jeunes doivent en être les bâtisseurs », a-t-il conclu.