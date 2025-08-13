La République démocratique du Congo (RDC) et le Brésil ont signé mardi 12 août 2025, à Brasília un mémorandum d'entente militaire visant à renforcer les capacités opérationnelles des Forces armées de la RDC (FARDC).

Cette signature officielle a réuni le vice-Premier ministre congolais en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita, et son homologue brésilien, José Múcio Monteiro. Elle s'inscrit dans le cadre de la tournée gouvernementale de Guy Kabombo en Amérique latine, après des étapes en Uruguay et en Argentine.

L'accord vise à consolider les partenariats stratégiques en faveur de la montée en puissance des FARDC, conformément à la vision du président Félix Tshisekedi.

Les deux ministres de la Défense ont aussi exploré diverses opportunités de collaboration, notamment dans les domaines de l'industrie militaire, de la formation des unités spéciales en milieu tropical, et de l'échange d'expertises techniques.

Les échanges ont permis de faire un point sur les anciens projets de coopération avant de formaliser leur engagement avec la signature du mémorandum d'entente.

Ce nouvel accord ouvre la voie à une coopération militaire plus structurée, destinée à moderniser et renforcer durablement les capacités opérationnelles des FARDC.