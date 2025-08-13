Congo-Kinshasa: RDC-Brésil - Signature d'un mémorandum d'entente militaire pour renforcer les capacités des FARDC

13 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La République démocratique du Congo (RDC) et le Brésil ont signé mardi 12 août 2025, à Brasília un mémorandum d'entente militaire visant à renforcer les capacités opérationnelles des Forces armées de la RDC (FARDC).

Cette signature officielle a réuni le vice-Premier ministre congolais en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita, et son homologue brésilien, José Múcio Monteiro. Elle s'inscrit dans le cadre de la tournée gouvernementale de Guy Kabombo en Amérique latine, après des étapes en Uruguay et en Argentine.

L'accord vise à consolider les partenariats stratégiques en faveur de la montée en puissance des FARDC, conformément à la vision du président Félix Tshisekedi.

Les deux ministres de la Défense ont aussi exploré diverses opportunités de collaboration, notamment dans les domaines de l'industrie militaire, de la formation des unités spéciales en milieu tropical, et de l'échange d'expertises techniques.

Les échanges ont permis de faire un point sur les anciens projets de coopération avant de formaliser leur engagement avec la signature du mémorandum d'entente.

Ce nouvel accord ouvre la voie à une coopération militaire plus structurée, destinée à moderniser et renforcer durablement les capacités opérationnelles des FARDC.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.