Algérie: Paiement en ligne de la taxe carburants pour les voyageurs par voie terrestre

12 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé, mardi dans un communiqué, la mise en service d'une nouvelle fonctionnalité permettant le paiement électronique, via la plateforme de paiement en ligne des droits de timbre "Tabioucom", de la taxe sur la consommation des carburants pour les véhicules des usagers se déplaçant par voie terrestre vers les pays frontaliers.

Ce dispositif permet d'effectuer le paiement à distance et d'éditer la quittance correspondante, sans se rendre dans les services des impôts, précise la DGI.

Accessible à l'adresse https://tabioucom.mf.gov.dz, la plateforme fonctionne en continu et accepte les paiements par carte interbancaire (CIB) et carte Edhahabia.

Les tarifs de la taxe sont fixés à 500 DA pour les véhicules touristiques, 3500 DA pour les véhicules utilitaires et camions de moins de dix tonnes, et 12000 DA pour les camions de dix tonnes et plus, ainsi que pour les bus.

Les services des douanes procèdent à l'authentification et à la validation des quittances électroniques aux postes et centres frontaliers via cette plateforme.

"Tabioucom" permet également le paiement en ligne de la taxe sur les titres de transport. La DGI invite les usagers à consulter le portail public dédié pour davantage d'informations.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.