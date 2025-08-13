Algérie: Paiement en ligne de la taxe carburants pour les voyageurs par voie terrestre

ALGER — La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé, mardi dans un communiqué, la mise en service d'une nouvelle fonctionnalité permettant le paiement électronique, via la plateforme de paiement en ligne des droits de timbre "Tabioucom", de la taxe sur la consommation des carburants pour les véhicules des usagers se déplaçant par voie terrestre vers les pays frontaliers.

Ce dispositif permet d'effectuer le paiement à distance et d'éditer la quittance correspondante, sans se rendre dans les services des impôts, précise la DGI.

Accessible à l'adresse https://tabioucom.mf.gov.dz, la plateforme fonctionne en continu et accepte les paiements par carte interbancaire (CIB) et carte Edhahabia.

Les tarifs de la taxe sont fixés à 500 DA pour les véhicules touristiques, 3500 DA pour les véhicules utilitaires et camions de moins de dix tonnes, et 12000 DA pour les camions de dix tonnes et plus, ainsi que pour les bus.

Les services des douanes procèdent à l'authentification et à la validation des quittances électroniques aux postes et centres frontaliers via cette plateforme.

"Tabioucom" permet également le paiement en ligne de la taxe sur les titres de transport. La DGI invite les usagers à consulter le portail public dédié pour davantage d'informations.