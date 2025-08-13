Sénégal: Grand Magal de Touba - 12 morts dans 131 accidents routiers

Le bilan provisoire des sapeurs-pompiers est passé à 12 corps sans vie, dont 5 dans un accident survenu dans la nuit du 11 au 12 août 2025 sur la route de Saint-Louis. Cet accident est l'un des plus marquants ayant eu lieu récemment.

Selon un communiqué lu par le commandant Yatma Diéye, chef de la division informations et relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, les éléments déployés à Touba et ses environs pour assurer la couverture sécuritaire et médicale du Grand Magal 2025 ont effectué 209 interventions jusqu'au mardi 12 août 2025 à 10 h 00. Sur ces interventions, 131 concernent des accidents de la circulation routière, ayant occasionné 388 victimes et 12 décès.

Selon le commandant Yatma Diéye, l'accident le plus marquant est celui survenu dans la nuit du 11 au 12 août à 21 h 25 sur la route de Saint-Louis, à hauteur de Gandon. Il s'agissait d'une collision entre un minibus Tata et un véhicule Ndiaga Ndiaye, qui a occasionné un bilan de 34 victimes au total, dont 5 corps sans vie et 22 blessés graves. Le commandant invite tous les usagers de la route à faire preuve de prudence.

Concernant la gestion des inondations, le commandant Diéye indique que des reconnaissances ont été effectuées dès les premières pluies pour déployer les sapeurs-pompiers et des moyens conséquents, notamment des motopompes et des électropompes, sur les sites inondés. Les résultats sont jugés satisfaisants, bien que les opérations de pompage se poursuivent pour apporter davantage de soulagement aux populations. Les autorités invitent les populations à prendre des précautions pour éviter les risques liés aux inondations, notamment en empêchant les enfants de s'approcher des bassins ou de patauger dans les eaux, en raison des risques de maladies et d'électrocution au contact de l'eau et de l'électricité.

À 24 heures de l'événement, les efforts de pompage sont concentrés au niveau de la grande mosquée et de ses abords, ainsi que sur les principaux axes menant à ce lieu sacré. La Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI) a mis à disposition de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers 25 camions hydrocureurs. Depuis les précipitations abondantes dans la commune de Touba, la nuit du 2 au 3 août, un détachement d'intervention rapide avec des moyens conséquents a été déployé dans la ville sainte pour soutenir et appuyer les unités de la 23e compagnie d'incendie et de secours de Touba.