Sénégal: La Fsa adopte de nouveaux textes et fait le bilan de deux exercices

En marge des Championnats nationaux toutes catégories confondues qui ont eu lieu ce week-end, la Fédération sénégalaise d'athlétisme (Fsa) a également organisé son Assemblée générale d'informations (Agi) portant sur les deux années passées. Par ailleurs, une Assemblée générale extraordinaire (Age) s'est tenue afin d'adopter de nouveaux textes. Une fois validés, ces documents constitueront la base électorale pour les prochaines élections prévues en décembre.

Dorénavant, tous les postes au sein de la Fédération sénégalaise d'athlétisme seront pourvus par élection lors de l'Assemblée générale, et non plus par le Comité directeur. De plus, le cumul des mandats électifs est désormais interdit. Ce sont les principaux points des nouveaux textes approuvés lors de l'Assemblée générale extraordinaire de ce samedi, en attente de leur homologation par les autorités compétentes. Le colonel des Douanes Sara Oualy, président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme (Fsa), explique : « Nous sommes restés deux ans sans tenir d'Assemblée générale d'informations.

Ce qui a créé un vrai vide, notamment sur le plan juridique. Il était donc crucial de combler ce retard, car depuis 2022, aucune Assemblée générale n'avait eu lieu. Avant la fin de ce mandat, nous avons souhaité remédier à cette situation en organisant deux Assemblées générales d'informations ». Il ajoute : « Nous en avons également profité pour valider de nouveaux textes, qui étaient à l'origine des différends au sein de notre famille. La Fédération était, en effet, régie par des textes devenus obsolètes. Le ministère nous avait demandé de les réviser intégralement. Ce sont ces anciens textes qui avaient provoqué des malentendus et divisé les membres en deux camps profondément opposés ».

Le président de la Fsa dit avoir compris, après de nombreuses discussions avec des experts de l'athlétisme, que le problème principal résidait dans les textes. Il fallait donc « se réunir pour adopter, une fois pour toutes, les règles qui vont désormais régir l'athlétisme ». Ces nouveaux textes reposent, selon lui, sur deux axes majeurs. « D'une part, l'élection du Bureau par le Comité directeur, mais aussi et surtout, tous les membres du Bureau sont désormais élus par l'Assemblée générale. D'autre part, il y a l'interdiction du cumul des mandats électifs », a-t-il renseigné. Il a souligné, par ailleurs, que « il est tout à fait normal que nous rendions compte de la gestion de l'athlétisme, c'est-à-dire faire un bilan devant l'Assemblée qui nous a élus au bout de ces deux années ».

Dans le même sillage, Bara Thiam, premier vice-président de la Fédération, s'est exprimé avec fierté : « Dieu a voulu que nous puissions nous réunir et échanger afin d'adopter un texte clair et unifié, destiné à guider l'avenir de l'athlétisme au Sénégal ». Ce nouveau cadre juridique représente, selon lui, « une étape importante vers la stabilité et l'harmonisation des règles au sein de la Fédération ».

Le double conclave statutaire de la Fsa s'est tenu samedi en présence de l'ensemble des présidents de Ligue ainsi que des acteurs de l'athlétisme sénégalais. Ces réunions ont été placées sous la supervision du représentant du ministère des Sports.