Sénégal: Thiaroye-sur-mer - Face à l'avancée de la mer, le maire appelle à des 'solutions durables'

Thiaroye-sur-mer — Le maire de la commune de Thiaroye-sur-mer, Elhadj Mamadou Ndiaye, a invité, mardi, les pouvoirs publics à mettre en oeuvre des solutions durables tel que le projet de restructuration de cette collectivité territoriale de la région de Dakar, dont une des composantes porte sur la protection côtière afin soulager les populations impactées.

"Il faudrait qu'on aille vers des solutions beaucoup plus durables, qu'on aille vers la mise en oeuvre du projet de restructuration de Thiaroye-sur-mer qui comprend un volet protection côtière pour soulager les populations impactées", a-t-il dit à l'APS.

M. Ndiaye s'exprimait lors d'une visite d'évaluation des dégâts matériels causés par la houle qui a frappée une partie du littoral de Dakar, le week-end dernier.

"La houle a frappé, durant 48 heures, le littoral de la commune de Thiaroye-sur-mer faisant d'importants dégâts matériels", a dit l'édile, accompagné des autorités administratives de Dakar et des populations impactées.

"Beaucoup de pêcheurs ont perdu leurs pirogues et filets. Des dégâts matériels sont constatés dans des maisons en bordure de mer", a-t-il déploré.

Elhadj Mamadou Ndiaye estime que ce phénomène intense de houle est "la preuve" qu'aujourd'hui la ville de Thiaroye-sur-mer est menacée par l'avancée de la mer. "La menace est réelle au point que nous appelons l'Etat à nous secourir", a-t-il lancé.

Il a indiqué qu'un comité de gestion des catastrophes a été mis en place par la mairie, mais "nous demandons des solutions durables à l'Etat", faisant allusion à la mise en oeuvre du projet de restructuration de Thiaroye-sur-mer.

A propos de ce projet, "le recensement des impactés a été fait ainsi que l'évaluation des impenses suite à la signature du décret de cessibilité. Il ne reste qu'à mobiliser le financement", a-t-il indiqué dans une note transmise à l'APS.