Afrique: Afrobasket masculin - Les Lions vont tenter d'enchaîner une deuxième victoire face aux Pharaons , jeudi

Dakar — L'équipe nationale masculine de basketball va tenter, jeudi, d'enchaîner une deuxième victoire face à l'Egypte lors de la deuxième journée de l'Afrobasket, dans le groupe D, au Pavilhão Multiusos de Luanda (Angola).

Auteurs d'une bonne entame de compétition, les Lions rencontrent les Pharaons qui ont dominé les Maliens. La bataille pour la tête du groupe D s'annonce épique entre les Sénégalais et les Egyptiens.

Avec un effectif constitué en majorité de novices à l'Afrobasket, le Sénégal a montré, mardi, une efficacité dans son jeu intérieur, lors de sa première sortie sanctionné par une large victoire face à l'Ouganda.

Des joueurs comme Gora Camara (14 points, 13 rebonds), Jean Jacques Boissy (16 points), Makhtar Guèye (16 points) et Ousmane Ndiaye (12 points) ont marqué leurs empreintes au cours de ce match d'ouverture de la compétition.

Les protégés de l'entraîneur Ngagne Desagana Diop disposent aussi d'un banc qui a montré son efficacité face aux Silverbacks ougandais.

Jeudi, ils devront confirmer face aux Egyptiens pour faire un grand pas vers la seconde phase du tournoi.

Les Pharaons ont un effectif constitué de joueurs très expérimentés comme Ahmed Khalaf, Amr el Gendy, Anas Mahmoud, entre autres.

Face aux Maliens, les ils ont réalisé des statistiques impressionnantes, notamment 30 rebonds défensifs, 18/32 (56,25 %) points marqués dans la raquette et neuf tirs à trois points réussis sur 21 tentatives.

Le Sénégal court après un sacre continental depuis son dernier titre remporté à domicile en 1997. Les Lions ont réalisé un sans-faute lors des éliminatoires, remportant leurs six matchs.

Le tournoi de l'Afrobasket débute par une phase de groupes programmée du 12 au 15 août. À l'issue de celle-ci, les deuxièmes et troisièmes de chaque poule s'affronteront en huitièmes de finale croisés. Les vainqueurs rejoindront ensuite les premiers de groupe en quarts de finale.