Sénégal: Le Magal de Touba est un moment de ressourcement, selon un chercheur suisse

L'auteur et traducteur français Idrîs de Vos, en visite pour la première fois à Touba, considère que le grand Magal qui s'y tient annuellement est un "moment de ressourcement" et un "voyage spirituel " marqué par la ferveur des pèlerins venus du Sénégal et de l'étranger.

"C'est très impressionnant de voir le nombre de gens qui viennent, parfois de loin, pour honorer Cheikh Ahmadou Bamba [le fondateur du mouridisme] et ses successeurs. Cette ferveur témoigne de l'importance de son héritage", a-t-il déclaré dans un entretien à l'APS.

Idrîs de Vos a traduit un alexandrin du saint homme écrit en langue arabe, afin de le "rendre accessible au public francophone".

Malgré quelques difficultés de voyage liées à des retards d'avion, aux embouteillages et aux inondations, il estime que ces désagréments sont "insignifiants" au regard de "l'exemple de patience, d'amour et de générosité" incarné par Cheikh Ahmadou Bamba.

Se disant lié au soufisme et respectueux de toutes les confréries, l'auteur et traducteur français a insisté sur l'importance de la sincérité dans la voie spirituelle.

"Le Coran nous recommande d'être avec les gens sincères. Dans toutes les villes, il y a des gens de Dieu, des gens de zikr. C'est cela que je suis venu chercher ici ", a-t-il dit.

Le Magal est aussi un temps pour "revenir aux choses essentielles", rencontrer "les gens de Dieu" et "renforcer le coeur dans la foi et l'amour", selon lui.

Idrîs de Vos, également enseignant d'arabe et de tafsir à l'Institut Imtiyaz, à Genève, en Suisse, a indiqué être présent à Touba pour la présentation de sa méthode d'apprentissage de l'arabe coranique en trois tomes.

Il s'agit, a-t-il fait remarquer, de "la seule méthode conçue spécifiquement pour faciliter la compréhension du texte coranique".

"La plupart des méthodes d'arabe existantes visent à enseigner la langue pour des situations courantes, comme faire du shopping ou commander au restaurant, mais aucune n'avait pour objectif premier de permettre l'accès direct au sens du Coran ", a expliqué le professeur d'arabe.

Invité au Magal par l'entremise d'une de ses élèves sénégalaises, il a souligné que sa méthode, développée à l'Institut imtiyaz, répond à un besoin pédagogique encore peu couvert.