Sénégal: Touba est un centre spirituel mondial, selon un pèlerin pakistanais

Un responsable du courant religieux pakistanais akhmadiste, Khatm Nabuwat Youth Force Pakistan, a estimé, mardi, que le grand Magal de Touba constitue un événement "profondément spirituel" et un la ville religieuse comme un "centre d'unité pour les musulmans du monde entier".

"C'est l'un des plus beaux moments de l'année. Touba est une ville bénie, non seulement pour l'Afrique, mais pour toute la oummah musulmane", a déclaré Syed Maqbool Ahmed Gillani dans un entretien à l'APS

M. Gillani, qui participe pour la cinquième à cet évènement religieux annuel est un entrepreneur et fondateur d'un institut islamique au Pakistan.

Invité par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbvacké, et le comité d'organisation du Magal, il a indiqué que son attirance pour Touba après avoir découvert l'existence de milliers de madrassas (écoles coraniques) au Sénégal, en Gambie, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau et en Mauritanie.

"J'ai rencontré le khalife général Serigne Mountakha Mbacké, qui souhaite collaborer avec nous dans le cadre du Khatm Nabuwat. Désormais, chaque année, une délégation dédiée au Coran viendra à Touba", a ajouté le pèlerin pakistanais.

Le Magal, commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), fondateur du mouridisme, est une occasion unique de "rencontrer des musulmans venus de tous horizons" et de "prier pour la paix dans le monde, à Gaza, en Palestine, au Cachemire et dans toute la ommah", selon lui.

Ce qui l'a le plus marqué cette année a été d'être reçu par le khalife général des muridés, qu'il a trouvé "en bonne santé, actif et rayonnant".

"Nous prions Dieu de lui accorder une longue vie pour le bien de la communauté musulmane", a formulé le responsable de Khatm Nabuwat Youth Force Pakistan.

Il a ainsi invité les musulmans qui n'ont jamais assisté au Magal à "venir vivre cette atmosphère incomparable, similaire à celle de La Mecque ou de Médine", des sites du grand pèlerinage musulman.