Sénégal: Tivaouane - Reprise du service à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy, après une paralysie liée à la pluie

Tivaouane — La situation s'est nettement améliorée à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaoune, dont plusieurs services, paralysés par la pluie du mardi 12 août, sont redevenus opérationnels après des opérations de pompage des eaux pluviales, a constaté l'APS.

Dans cet établissement de santé, les activités ont repris normalement, à l'exception de la maison du préposé à la maintenance, qui reste partiellement inondée, malgré le pompage déjà effectué.

Plusieurs services déconcentrés de l'État, les forces de sécurité et les autorités sanitaires du département se sont mobilisés mardi, au lendemain des fortes pluies qui se sont abattues sur la cité religieuse, pour accélérer les opérations de pompage et de sécurisation.

Sous la conduite de l'adjoint au préfet Mamadou Thiam, une délégation composée de responsables des sapeurs-pompiers, de la mairie, de l'Office national de l'assainissement (ONAS), de la Gendarmerie, de la Police, de Sen'Eau, la société d'exploitation et de distribution de l'eau en zone urbaine et périurbaine, des services de santé, notamment le médecin-chef de district et le directeur de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, s'est déployée sur le terrain.

La délégation a visité plus d'une dizaine de quartiers touchés par les inondations, en particulier Kouli, qui abrite un point bas, la SGBS, Keur Khaly, Fogny Keur Matar, Djeddah et les HLM, ainsi que l'hôpital et le poste de santé de Médina.

"Nous avons demandé au maire de mobiliser les camions de la mairie pour accélérer l'évacuation des eaux. Nous utilisons actuellement une motopompe de 2 mètres cubes par heure, mais il faudrait en ajouter deux autres de 150 mètres cubes", a demandé M. Thiam.

Selon lui, "le réveil de ce mardi a été bien plus serein que l'après-midi de la veille", marquée par des précipitations intenses.

L'adjoint au maire a également ordonné le recensement des moyens disponibles et l'expression des besoins de chaque service, afin de mieux anticiper et réagir plus rapidement, en cas de futurs épisodes pluvieux de forte intensité.