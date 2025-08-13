Sénégal: Magal 2025 - La SEGEA a reconduit son concept de 'village sécuritaire' afin de prévenir les accidents

Thiès — La Société d'exploitation et de gestion des autoroutes (SEGEA) a reconduit son concept de "village sécuritaire" avec, cette année, la participation d'un plus grand nombre de mécaniciens et d'électriciens, pour venir en aide en cas de besoin aux automobilistes en partance pour le Magal, a constaté l'APS, lors d'une visite de terrain.

"Nous avons mis en place un dispositif qui nous permet de soulager l'ensemble des usagers au niveau de l'autoroute Ila Touba", a déclaré mardi, veille du Magal, le responsable commercial et marketing de la SEGEA.

Mouhamadou Moustapha Ndaw recevait des journalistes, venus visiter l'aire de repos de Bambey, qui abrite un village sécuritaire, implanté dans le cadre du Magal de Touba, afin de prévenir les accidents et d'aider au dépannage des véhicules.

"Ce dispositif a été mis en place par la SEGEA avec le concours de la SN-Autoroutes du Sénégal (ADS S.A). Tout cela vient participer à un très bon Magal pour les usagers au niveau de l'autoroute", a-t-il dit.

SEGEA essaye chaque année d'améliorer cette initiative de village sécuritaire, suivant les enseignements des années précédentes, selon M. Ndaw,.

"Cette année, on n'a pas dérogé à la règle, en mettant en place un dispositif qui permet de soulager l'ensemble des usagers qui sont en difficulté au niveau de l'autoroute", a-t-il ajouté.

Il a précisé que la SEGEA travaille en collaboration avec les associations de mécaniciens, qui ont déployé un important dispositif matériel et humain pour jalonner tout le tronçon de l'autoroute, et intervenir sur toutes les pannes de voiture déclarées.

"Aujourd'hui, le Magal de Touba est un événement phare de notre pays, et qui est devenu un événement continental", a-t-il relevé, avant d'ajouter qu'en tant "qu'en tant qu'exploitants des autoroutes, mettre en place un dispositif permettant de soulager tous les usagers en partance pour Touba constitue un devoir".

Le responsable commercial et marketing de la SEGEA a en outre recommandé aux chauffeurs de procéder aux vérifications nécessaires de l'état de leur véhicule, avant d'emprunter la route du Magal.

"Nous ne cesserons de le dire, parce que, la répétition est pédagogique, [et] notre rôle est de conscientiser nos concitoyens", a-t-il insisté.

Mouhamadou Moustapha Ndaw a rappellé que la Gendarmerie a déployé ses éléments le long du trajet, pour veiller au respect de la limitation de vitesse fixée à 110 kilomètres à l'heure, afin de prévenir les accidents.

Toutefois, "nous avons noté quelques cas d'accidents, mais dans l'ensemble le dispositif sécuritaire fonctionne", a-t-il assuré.

Le dispositif d'intervention des associations de mécaniciens a été installé deux jours avant le Magal, et les différentes équipes sont intervenues sur toutes les pannes de voiture sur l'autoroute, a-t-il relevé.

Pour la présidente de l'Association des mécaniciens et mécaniciennes du Sénégal, Alimatou Ndiaye, l'essentiel des pannes est lié à des problèmes de chauffage, de freinage, d'embrayage et à des véhicules qui s'éteignent en pleine chaussée.

"Nous travaillons sans difficulté pour le dépannage, avec nos différentes équipes constituées d'électriciens au nombre de dix, et de mécaniciens au nombre de 75, avec une forte présence de jeunes filles", a-t-elle fait savoir.