Sénégal: Magal Touba - Visite de la délégation étrangère au musée Fathul Fattah

13 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Une délégation d'hôtes étrangers conviés au grand Magal de Touba a visité tard dans la nuit de mardi, le musée Fathul Fattah, situé à Keur Khassida yi, au sein du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'Éducation et la Formation (CCAK-EF), a constaté l'APS.

Érigé sur une superficie de près de 2 000 m², ce musée est dédié aux écrits du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927). La bâtisse allie savoir-faire architectural traditionnel et innovations technologiques.

Selon Youssou Diop, responsable moral de l'organisation Hizbut-Tarqiyyah, le musée a été réalisé sur recommandation du khalife général des mourides, Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké, dans le but de préserver et vulgariser l'héritage intellectuel et spirituel du cheikh.

"Ce musée n'est pas un simple espace d'exposition. Il fait partie d'un institut de recherche intégrant une bibliothèque, une imprimerie, un auditorium et des espaces polyvalents", a-t-il indiqué.

Il a souligné que les écrits de Cheikh Ahmadoul Khadim constituent "un miracle" ayant contribué à réhabiliter les valeurs fondamentales de l'islam, notamment les sciences religieuses et les louanges au prophète Mouhamad.

Baptisé Fathul Fattah par le cheikh, le musée s'inscrit dans une tradition où les noms attribués aux lieux et aux personnes portent une signification spirituelle.

Pour les visiteurs étrangers, cette découverte a permis de mieux comprendre "l'homme [serigne Touba] et le message du mouridisme", au-delà du seul aspect festif du Magal. "C'est une soif spirituelle qui vient d'être étanchée", a indiqué le responsable moral de l'organisation Hizbut-Tarqiyyah.

Il a rappelé que l'ouvrage, financé sur ressources propres de l'organisation, n'a pas vocation première à promouvoir le tourisme, même si Touba s'impose comme une destination religieuse majeure.

Youssou Diop a, par ailleurs, relevé la forte croissance démographique de la ville, avec environ 100 000 naissances déclarées par an, plaidant pour des réformes éducatives adaptées à sa vocation religieuse.

