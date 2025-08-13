Burkina Faso: Concours direct session 2025 - Le ministre Mathias Traoré s'assure du processus de scannage et de correction des copies

13 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Gbetcheni Constantin Bertrand Kambire

Le ministre de la Fonction publique du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, a visité le centre de scannage de copies des concours directs 2025, mardi 12 août 2025, à Ouagadougou.

La composition des épreuves écrites des concours directs session 2025 a pris fin, dimanche 10 août dernier, sur l'étendue du territoire nationale. La phase des corrections des épreuves bat actuellement son plein. Afin de s'assurer du bon déroulement des corrections dans la transparence, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, a effectué une visite au centre de scannage des copies des concours, mardi 12 août 2025, à Ouagadougou.

Avant d'expliquer au ministre chargé de la Fonction publique, le processus du scannage et des corrections, le directeur général de l'Agence générale de recrutement de l'Etat, Bertrand Kpoda, a fait savoir que juste après l'administration des épreuves écrites, une directive a été tracée dans le cadre des corrections. Il a laissé entendre que chacune des équipes de scannage des 13 régions ont procédé au scannage des copies.

Du processus du scannage et des corrections, le directeur général de l'Agence générale de recrutement de l'Etat a expliqué que les copies scannées en fichiers sont transférées au centre de commandement. Au niveau de ce centre, les fichiers sont regroupés par concours avant de procéder à la correction logique. « A la fin de la correction logique, le résultat est extrait et la copie de chaque candidat est annotée en fonction de la note méritée », a-t-il détaillé. Il a soutenu qu'à la fin de l'opération, les jurys de délibération sont convoqués pour la remise des résultats des candidats qui peuvent éventuellement être admis.

« C'est ce résultat que les présidents de jurys de délibération vont traiter afin de les publier avant la fin du mois de septembre 2025 », a-t-il révélé. La représentante des candidats au concours directs à la correction, Yili Lankouandé, a confié être témoin du processus et qu'il se déroule dans la transparence.

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, a rassuré que les corrections électroniques des copies seront centralisées au niveau de Ouagadougou pour être traiter. « Au regard de l'importance de cette opération, il est bon que nous informions l'opinion publique de comment se font les corrections », a-t-il signifié. Il a précisé que l'opération est prévue pour durer environ 25 jours. « Nous comptons au bout de ce traitement, être prêts pour livrer les résultats de l'ensemble des concours en début octobre, au plus tard le 30 septembre 2025 », a-t-il affirmé. Il a déploré des tentatives de fraudes qui ont vite été maitrisées et jugulées par les acteurs. Le ministre a ainsi remercié l'ensemble des acteurs pour leur vigilance. Et les a encouragés à persévérer dans ce même élan pour la suite des opérations, à savoir la correction, la délibération et la publication des résultats.

