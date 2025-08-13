Afrique de l'Ouest: AES Mali - Choguel Maïga en Garde à Vue pour Atteinte aux Biens Publics

13 Août 2025
Aminata.com (Conakry)

Ce mercredi 13 août 2025, une affaire retentissante secoue le Mali. L'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga, accompagné de son ex-directeur de cabinet et de trois anciens directeurs administratifs et financiers, a été placé en garde à vue mardi 12 août vers 16h à Bamako par la brigade du Pôle national économique et financier.

Cette mesure fait suite à une enquête pour des soupçons d'atteinte aux biens publics, de faux et usage de faux, initiée après un rapport du Vérificateur général.

Selon Me Cheick Oumar Konaré, avocat de Maïga, ce dernier avait été convoqué mardi à 9h pour des confrontations avec d'anciens collaborateurs, mais a attendu jusqu'à 14h sans que celles-ci n'aient lieu. Finalement, les autorités ont formalisé sa détention, qui se poursuit en attendant une décision des instances compétentes.

Maïga avait déjà été auditionné le 1er août dans le cadre de cette affaire, marquant une escalade dans les investigations. Cette situation soulève des questions sur la gestion passée de la primature sous son mandat, terminé en novembre 2024.

