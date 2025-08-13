Guinée: Makanera Kaké se désengage de la Fusion entre Synergie GMD25 et AFP

13 Août 2025
Aminata.com (Conakry)

Une nouvelle fracture apparaît au sein de la Synergie Général Mamadi Doumbouya 2025 (GMD25), un mouvement soutenant le CNRD. Alors que Cheik Traoré, l'un des leaders, a annoncé une fusion avec l'Alliance des Forces Patriotiques (AFP) dirigée par Aboubacar Soumah, avec une signature de protocole prévue aujourd'hui à Conakry, Alhoussein Makanera Kaké, coordinateur national, s'est distancié de cette initiative.

Contacté par Mosaiqueguinee.com, il a déclaré : « Je ne suis pas concerné. Je suis en tournée. Je suis en train de valider les bureaux de la Synergie à l'intérieur », montrant peu d'intérêt à s'exprimer davantage.

Cette position intervient dans un contexte de division interne, où les camps de Traoré et Makanera Kaké s'opposent, chacun revendiquant l'autorité sur le mouvement. Avant sa tournée, Traoré avait critiqué Makanera Kaké, qualifiant ses actions de « unilatérales » dans un communiqué. La fusion proposée vise à renforcer le soutien au CNRD, mais l'absence d'adhésion de Makanera Kaké souligne les tensions persistantes, laissant planer l'incertitude sur l'unité de la Synergie face à cette alliance avec l'AFP.

 

Lire l'article original sur Aminata.com.

