Guinée: « Il faut que tout le monde soit engagé pour faire avancer cette équipe », dixit le nouveau sélectionneur du Syli national A

Paulo Duarte, nouveau sélectionneur de l'équipe nationale A de Guinée a été présenté officiellement à la presse ce mardi 12 août 2025, à Conakry.

Prenant la parole, Paulo Duarte, nouveau entraîneur du syli nationale de Guinée s'est dit très satisfait de sa sélection comme coach, avant d'inviter tout le monde d'être engagé afin de faire avancer cette équipe.

<< Je suis très content d'être choisi comme entraîneur. Monsieur le ministre est là aujourd'hui, ça me donne beaucoup de confiance et de confort. Pour gagner, nous devons être toujours et tout le monde ensemble. Je parle de joueurs, de supporters et tous les acteurs du football guinéen. Il faut que tout le monde soit engagé pour faire avancer cette équipe. Parce qu'un groupe c'est plus fort quand nous sommes ensemble, mais quand nous sommes divisés, c'est pas bon >>, a indiqué le nouveau sélectionneur.

Kéamou Bogola Haba, ministre des Sports après avoir souhaité la bienvenue à Paulo Duarte en terre guinéenne, a remercié toutes les personnes y compris la presse qui ont contribué à la sélection de ce nouveau entraîneur.

À préciser qu'un contrat de deux (2) ans allant du 1er août 2025 au 1er août 2027 a été signé entre les cadres du département des Sports et ce nouveau sélectionneur de l'équipe nationale A, Paulo Duarte, selon le secrétaire général dudit département, Ibrahima Blasco Barry.