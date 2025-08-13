Afrique: Afrobasket masculin - L'Égypte domine le Mali, 74-59

Dakar — L'Égypte a battu (74-59) le Mali, mardi, lors du deuxième match du groupe de l'Afrobasket masculin, qui se déroule en Angola jusqu'au 24 août prochain.

En lever de rideau, l'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal a battu celle d'Ouganda, 88-53, le même jour, lors du match inaugural de cette édition 2025.

Avec cette large victoire, les Lions occupent la première place du groupe D, suivie de l'Egypte, ensuite de l'Ouganda et du Mali.

Jeudi, les Lions affrontent les Egyptiens pour le compte de la deuxième journée. Les Ougandais vont défier le Mali.

Dans le groupe C, la Guinée a créé la surprise en battant (88-80) le Soudan du Sud.

Le tournoi de l'Afrobasket débute par une phase de groupes programmée du 12 au 15 août.

À l'issue de celle-ci, les deuxièmes et troisièmes de chaque poule s'affronteront en huitièmes de finale croisés.

Les vainqueurs rejoindront ensuite les premiers de groupe en quarts de finale.