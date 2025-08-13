Afrique: CHAN - Le Soudan domine largement le Nigeria (4-0) et s'empare de la tête du groupe D

12 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Soudan a dominé (4-0) le Nigeria, mardi, en match comptant pour la deuxième journée du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), s'emparant de la première place du groupe D où loge les Lions du Sénégal.

En lever de rideau, l'équipe nationale locale de football du Sénégal a arraché le nul (1-1) devant celle du Congo.

Les Soudanais occupent la première place du groupe avec 4 points (4), devançant les Lions locaux au goal-average.

Les champions d'Afrique affrontent les Crocodiles du Nil, mardi, pour le compte de la troisième journée.

Les deux équipes ont besoin d'un nul pour se qualifier au second tour.

