Sénégal: Dakar Dem Dikk a transporté 28.000 pèlerins à Touba (Directeur)

La société de transport Dakar Dem Dikk a déclaré avoir transporté plus de 20.000 pèlerins à Touba pour les besoins du grand Magal qui sera célébré, ce mercredi 13 août.

"On est presque à huit cents départs sur les 4 sites que nous avons couverts. (...) Et sur les résultats qu'on vient de partager avec les équipes, nous sommes à presque 28.000 pèlerins que nous avons acheminés à Touba dans des conditions de sécurité et d'organisation", a déclaré le directeur général de Dakar Dem Dikk, Assane Mbengue.

Il faisait le point à la gare de Colobane sur les dispositifs mis en place par la société Dakar Dem DikK à l'occasion du grand Magal de Touba.

Assane Mbengue a remercié les forces de défense et de sécurité qui, selon lui, ont mis en place un dispositif pour permettre la gestion des files d'attente, la sécurité des sites et les évacuations en cas de besoin.

Il a soutenu que Dakar Dem Dikk a reçu des instructions de sa tutelle, en l'occurrence le ministère en charge des Transports qui, dit-il, ne ménage aucun effort pour mettre en place, à chaque événement, des plans de transport commodes pour faciliter le déplacement des populations.

"C'est suite à cette directive-là que la société nationale Dakar Dem Dikk s'est inscrite en droite ligne avec ses orientations pour mettre en place un dispositif dans le souci d'apporter notre contribution à soulager les Sénégalais et à la réussite de cet événement majeur pour les populations", a dit Assane Mbengue.

Le directeur général de Dakar Dem Dikk a saisi l'occasion pour répondre aux clients qui déclarent que les bus n'arrivent pas jusqu'à la gare de Touba.

" Il faut savoir qu'à Dakar-Dem Dikk, ce sont des équipes de professionnels. A chaque fois qu'on doit faire des événements pareils, il y a des repérages qui sont faits, bien sûr avec les autorités locales. Et pour pareils événements, il y a des plans de circulation qui sont édités par la gendarmerie", a-t-il précisé.

"Nous avons des gros porteurs, des bus de 12 mètres. Et si on veut aujourd'hui amener ces bus-là jusqu'aux alentours de la mosquée, nous-mêmes nous allons contribuer à créer beaucoup plus de désordre, ce qu'on ne souhaite pas. Et je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs qui s'y sont ajoutés. Il y a la pluie d'hier (lundi), celle d'avant-hier même (dimanche), qui ont fait que notre site traditionnel était quand même inaccessible", a-t-il expliqué.

Pour M. Mbengue, le plus important à retenir, c'est que les conditions ont été "nettement améliorées" en termes d'organisation sur les différents sites, la sécurité a été renforcée, la mobilisation sur les comportements, ainsi que les conduites des équipes de Dakar Dem Dikk.