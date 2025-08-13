Sénégal: Bâtiment effondré à Sédhiou - Les deux personnes finalement retrouvées dans les décombres sans vie

Sédhiou — Les deux personnes qui manquaient à l'appel après l'effondrement d'un bâtiment de quatre étages à Dembaya, un quartier de la commune de Sédhiou (sud), dans la nuit de lundi à mardi, ont été finalement retrouvées sans vie en fin de matinée, a-t-on appris des secours et des autorités locales.

Les éléments de la 43e compagnie d'incendie et de secours, informés de ce drame, "sont intervenus rapidement, extrayant deux survivants des décombres", selon le lieutenant-colonel Diène Sène, commandant du Groupement d'incendie et de secours numéro 4, couvrant les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.

Les secouristes, appuyés dans leurs recherches par des engins lourds fournis par une entreprise privée située à plus de quarante kilomètres du site, ont acheminé les deux corps sans vie à l'hôpital régional de Sédhiou.

Le lieutenant-colonel Sène a salué la mobilisation des équipes et des autorités administratives, pour faciliter les recherches et les secours.

"Le sinistre s'est produit à une heure critique, et il a fallu improviser avec les moyens disponibles pour sauver des vies", a-t-il indiqué.

Le gouverneur de Sédhiou, Diadia Dia, présent sur les lieux, a dénoncé le non-respect des normes de construction, qui serait à l'origine de ce drame.

"Il ne faut pas être expert pour constater les défaillances dans le dosage du ciment, l'utilisation du fer et l'absence de plan béton armé", a-t-il déploré.

Selon Diadia Dia, une enquête a été ouverte suite à ce drame, pour déterminer les responsabilités et prévenir de tels drames à l'avenir.