Afrique: Afrobasket 2025 - Sénégal-Ouganda ce mardi (11h) - Les Lions engagent le défi de la reconquête

L'équipe masculine du Sénégal entame ce mardi sa campagne à la 31e édition de l'Afrobaske qui se dispute du 12 au 24 août à Luanda ( Angola). Les Lions entrent en lice ce mardi avec le duel qui l'oppose à l'Ouganda dans une poule D qu'ils partagent avec l'Egypte et le Mali. L'ambition majeur est de décrocher un sixième trophée après une longue période de quête infructueuse.

Le Sénégal engage l'Afrobasket ce mardi 12 août à Luanda (Angola) avec le duel qui l'oppose à l'Ouganda dans le groupe D, composé de l'Égypte, du Mali et de l'Ouganda. Au sortir d'une préparation en Europe et la publication du groupe de performances de douze joueuses, les hommes de Desagana vont aller à conquête du titre africain et d'un sixième trophée que le basket sénégalais attend depuis belle lurette. Le Sénégal a gagné son dernier trophée lors de l lors de l'édition 1997 disputé à Dakar et remporté devant le Nigéria. Depuis, les Lions sont restés dans les rangs. Depuis des décennies, ils peinent à s'imposer à l'Afrobasket.

Même s'ils restent parmi les grands favoris, l'équipe du Sénégal est fortement contestée sur la scène africaine par des pays comme la Tunisie, double tenant du titre, l'Angola, détenteur du nombre de titres continentaux avec 11 trophées, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, Mali ou encore le Sud Soudan qui a fait une fulgurante progression dans le basket continental. Les coéquipiers de Jean Jacques Boissy, Brancou Badji, Makhtar Guèye, Ibrahima Faye, Pape Moustapha Diop, Ousmane Ndiaye, entre autres joueurs les plus expérimentés du groupe, auront le défi de mettre fin à cette longue diéte.

La prépa S'il est considéré comme favoris de ce match inaugural contre l'Ouganda, l' équipe sénégalaise devra faire preuve de rigueur et annoncer la couleur dans une poule qui s'annonce très indécise. Après l'Ouganda, le Sénégal affronte le mercrerdi 14 août ( 16h 30) l'Egypte avant de boucler la phase de poule avec le derby sous africain qui l'oppose le vendredi 16 août au voisin du Mali ( 13h30).

A rappeler que les 16 équipes participantes ont été réparties en 4 groupes. Après la phase de groupe disputées dans les ville de Luanda et Namibe les matchs de qualification en quarts de finale, les quarts, les demi-finales et la finale auront lieu à Luanda.

. Le premier de chaque groupe se qualifie directement pour les quarts de finale. Les équipes classées 2ème et 3ème joueront les barrages pour décrocher une place en quarts de finale. Les vainqueurs de ces barrages vont retrouver les 4 qualifiés directs en quarts de finale. Les matchs de groupes se joueront du 12 au 17 août. Les équipes issues des barrages (18 et 19 août) disputeront les quarts de finale prévus du 20 et 21 août. Les demi-finales auront lieu le samedi 23 août. Elles seront suivie le dimanche par le match de la 3ème place et la finale le dimanche 24 août.