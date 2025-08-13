La route a encore fait des victimes dans la région de Saint-Louis avec cet accident survenu dans la soirée d'avant-hier, lundi 11 août entre l'arrondissement de Rao et la commune de Gandon . Il s'agit d'une collision entre un minibus et un car Ndiaga Ndiaye. Le bilan sur le terrain fait état de 22 blessés graves, 7 légers et 5 corps sans vie. Une des victimes de cet accident a succombé à ses blessures à l'hôpital régional de Saint-Louis.

« Les secours de Saint-Louis sont alertés à 21h21 pour un accident de la circulation routière survenu entre Rao et Gandon, précisément à hauteur de la centrale électrique. Sur les lieux à 21h45, il s'agissait d'une collision entre un bus Tata qui venait de Rao et un car de Saint-Louis, avec 31 passagers à bord. On a dénombré 34 victimes, dont 22 blessés graves, 07 blessés légers et malheureusement 5 corps sans vie », a fait savoir le Capitaine Ibrahima Camara, commandant la 51ème Compagnie d'Incendie et de Secours de Saint-Louis.

Il a rappelé que l'engagement de deux ambulances des sapeurs-pompiers, deux ambulances du SAMU, une ambulance de Rao et une ambulance de Gandon leur a permis d'extraire les victimes et d'évacuer les 29 blessés à l'hôpital régional de Saint-Louis et au District sanitaire Ousmane Ngom. Également, les 5 corps sans vie ont été déposés au niveau de la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis. Sur place, une des victimes de cet accident a succombé à ses blessures. Le Capitaine Camara a également profité de l'occasion pour sensibiliser sur le respect du code de la route.

« Effectivement, non seulement c'est la période du Magal, mais aussi c'est l'hivernage. Les chaussées sont mouillées, les routes sont étroites. Donc nous demandons aux usagers de la route, les conducteurs en particulier, de respecter le code de la route, de respecter les limites de vitesses, ne pas se précipiter. Les clients sont nombreux, mais franchement il faut que les conducteurs sachent que ce n'est pas une précipitation. Ils n'ont qu'à prendre les clients tranquillement et les emmener à Touba tranquillement », a-t-il expliqué avant de rappeler qu'il n'y a pas d'éclairage au niveau de la route ni de signalisation également.

« Donc on leur demande de respecter le code de la route, de vérifier également leurs véhicules avant de partir. Parce que les pneumatiques font défaut. Donc ils n'ont qu'à vérifier leurs moteurs, l'huile, tout ce qui est eau, pour franchement emmener les pèlerins à Touba et qu'ils fassent un bon Magal », a-t-il recommandé.