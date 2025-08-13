Addis-Abeba — L'Éthiopie vise à bâtir une nation dotée de capacités de construction avancées, compétitive à l'échelle mondiale et qui crée un héritage durable de croissance et de prospérité pour les générations futures, a dévoilé le Vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

Le Vice-Premier ministre a lancé aujourd'hui l'Initiative de transformation du secteur de la construction, un programme dont la mise en oeuvre est prévue pour 2025-2050.

L'initiative vise à accroître la compétitivité du secteur et à mettre en oeuvre des projets efficaces de manière intégrée.

Lors de la cérémonie de lancement, Temesgen a indiqué que les actions transformatrices du gouvernement ont permis la réussite de projets de développement de grande envergure.

Il a précisé que l'approche du gouvernement se caractérise par sa prévoyance, une planification rigoureuse et une exécution rapide et efficace, avec la pleine participation du public.

« Par conséquent, le gouvernement s'est donné pour mission non seulement de relancer et d'achever les projets promis de longue date et bloqués, mais aussi de les exécuter avec qualité », a souligné le vice-Premier ministre.

Même si les efforts déployés en faveur du public sont encourageants, Temesgen a déclaré qu'il reste encore beaucoup à faire affirmant que le gouvernement continuerait de renforcer les initiatives en cours et les mégaprojets.

Le vice-Premier ministre a exhorté les acteurs du secteur de la construction à adopter les méthodes assistées par la technologie afin d'améliorer la qualité et la rapidité des travaux de construction et de créer davantage d'emplois avec un engagement accru.

Il a souligné que le secteur de la construction est un secteur à fort potentiel et que la coopération intégrée doit être renforcée pour en tirer pleinement parti.

Le vice-Premier ministre a félicité le ministère de l'Urbanisme et des Infrastructures pour son évaluation complète du secteur et pour le lancement de l'Initiative de transformation du secteur de la construction.

Temesgen a noté que cette initiative a été élaborée de manière significative avec la participation des parties prenantes et en examinant les pratiques passées.

Selon lui, cette initiative, qui a identifié les défis globaux du secteur, permet aux acteurs de remplir leurs rôles et favorise la construction éthiopienne.

Le vice-Premier ministre a expliqué que l'initiative établit un cadre d'évaluation, de notation et de reconnaissance des acteurs du secteur, fondé sur le mérite, ainsi que de responsabilisation.

Il a également déclaré que le gouvernement prévoit et continuera d'annoncer des travaux, des programmes et des mégaprojets de plus grande envergure impliquant le secteur de la construction.

Le ministère de l'Urbanisme et des Infrastructures doit oeuvrer avec diligence pour renforcer ses diverses activités et faire en sorte que le secteur de la construction devienne une source de fierté nationale, a déclaré Temesgen.

Le vice-Premier ministre a également souligné la nécessité de responsabiliser les professionnels, de moderniser les entreprises et les organisations, et d'orienter le secteur vers un système inclusif, moderne et cohérent pour que l'initiative produise les résultats escomptés.

Pour sa part, la ministre de l'Urbanisme et des Infrastructures, Chaltu Sani, a déclaré que l'Initiative de Transformation modernisera le secteur et renforcera la compétitivité nationale.

Elle a souligné que la croissance du secteur de la construction a été inférieure aux attentes pour diverses raisons et que cette initiative constituera une étape importante pour résoudre ce problème.

Chaltu a expliqué que les objectifs de cette initiative incluent la facilitation du développement des ressources humaines sur le terrain et la gestion coordonnée de la création d'emplois.

La ministre a ajouté que les consultants et les entrepreneurs seraient enregistrés et classés, et que le soutien nécessaire leur serait fourni pour leur permettre de travailler non seulement en Éthiopie, mais aussi dans les pays voisins.

Elle a conclu en affirmant que cette initiative ouvrira une nouvelle ère au secteur de la construction.