Afrique de l'Est: Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a mené une mission sur le terrain au Soudan du Sud

12 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La Représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'UA et de la CEA, l'Ambassadrice Hirut Zemene, a participé à la mission sur le terrain du CPS de l'UA menée au Soudan du Sud pour évaluer la situation actuelle dans le pays, notamment les élections nationales prévues en décembre 2026.

Elle a également mené un dialogue approfondi avec les parties prenantes Sud-Soudanaises afin de s'informer sur la situation sécuritaire dans le pays.

Lors de leur mission d'évaluation, les membres du Conseil ont été reçus en audience par le Président Salva Kiir Mayardit, le Ministre des Affaires étrangères Monday Semaya K. Kumba, les membres du Comité de haut niveau du Conseil de transition, la Commission électorale nationale, la Commission nationale de révision de la Constitution et des représentants d'organisations de la société civile.

Les membres du Conseil ont également rencontré le bureau de liaison de l'UA à Juba, ainsi que des représentants du R-JEMIC et de la MINUSS.

La délégation était conduite par la République algérienne démocratique et populaire, qui préside le pays pour le mois d'août.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.