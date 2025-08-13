Afrique de l'Est: Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a mené une mission sur le terrain au Soudan du Sud

Addis-Abeba — La Représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'UA et de la CEA, l'Ambassadrice Hirut Zemene, a participé à la mission sur le terrain du CPS de l'UA menée au Soudan du Sud pour évaluer la situation actuelle dans le pays, notamment les élections nationales prévues en décembre 2026.

Elle a également mené un dialogue approfondi avec les parties prenantes Sud-Soudanaises afin de s'informer sur la situation sécuritaire dans le pays.

Lors de leur mission d'évaluation, les membres du Conseil ont été reçus en audience par le Président Salva Kiir Mayardit, le Ministre des Affaires étrangères Monday Semaya K. Kumba, les membres du Comité de haut niveau du Conseil de transition, la Commission électorale nationale, la Commission nationale de révision de la Constitution et des représentants d'organisations de la société civile.

Les membres du Conseil ont également rencontré le bureau de liaison de l'UA à Juba, ainsi que des représentants du R-JEMIC et de la MINUSS.

La délégation était conduite par la République algérienne démocratique et populaire, qui préside le pays pour le mois d'août.