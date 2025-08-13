Soudan: Le Président du CST réaffirme l'importance de développer et de renforcer les relations extérieures du pays

12 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de Souveraineté, Général Abdel Fattah Al-Burhan a souligné l'importance de développer et de renforcer les relations extérieures du Soudan, de manière à consolider les intérêts communs et à soutenir l'évolution de ces relations pour atteindre les objectifs suprêmes du pays.

Cette déclaration a été faite aujourd'hui lors de la cérémonie d'adieu qu'il a accordée aux ambassadeurs du Soudan auprès de la République du Mali, Ambassadeur Khalid Shoukri ; de la République du Zimbabwe, Ambassadeur Ibrahim Al-Sheikh ; de la République d'Afrique du Sud, Ambassadeur Othman Abu Fatima ; et de la République du Venezuela, Ambassadeur Al-Hadi Al-Siddiq.

L'Ambassadeur du Soudan auprès du Mali a indiqué, dans une déclaration à la presse, que les ambassadeurs avaient bénéficié de précieuses orientations du Président du Conseil de Souveraineté, susceptibles de soutenir le développement des relations extérieures du Soudan et de renforcer les perspectives de coopération, notamment à cette étape que traverse le pays.

Il a ajouté que ces directives visent à servir les intérêts du Soudan et de son peuple avec les pays voisins d'Afrique et les pays d'Amérique latine.

L'Ambassadeur Shoukri a, pour sa part, exprimé l'aspiration et la volonté du Soudan de promouvoir et de renforcer les liens de coopération avec ces pays.

