Soudan: Le Gouverneur de l'État de la Mer Rouge tient une réunion avec les organisations concernant les internats scolaires

Plusieurs organisations opérant dans le pays ont annoncé l'élaboration d'un plan pour la réhabilitation des écoles de l'État de la Mer Rouge, tout en réaffirmant leur soutien aux projets de retour volontaire des déplacés vers leurs États d'origine à Khartoum et dans l'État d'Al-Gazeira, en provenance des trois États de l'Est.

Le Gouverneur de l'État de la Mer Rouge, Général de Moustafa Mohamed Nour a tenu ce mardi, dans son bureau, une réunion avec les représentants de plusieurs organismes internationaux, parmi lesquels : ONU Femmes, l'UNICEF, le PAM, la Coalition Soudanaise pour l'Éducation pour Tous et les Nations Unies. Ces organisations ont confirmé leur appui aux internats destinés aux élèves, filles et garçons, dans les localités de l'État.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la réunion, le Directeur Général de la Coalition Soudanaise pour l'Éducation pour Tous, M. Nagi Mansour Al-Shafei a indiqué que la rencontre avait abordé plusieurs questions relatives au processus éducatif, notamment le projet d'internats pour filles et garçons dans les neuf localités de l'État de la Mer Rouge, ainsi que le soutien à ces structures grâce à une subvention que l'UNICEF accordera aux enseignants.

Il a précisé que la réunion avait convenu de réaliser un recensement sur le terrain des écoles ayant hébergé des déplacés et des réfugiés dans l'État, afin de contribuer à leur réhabilitation et à leur remise en état. Il a ajouté qu'un plan de quatre ans, soutenu par des organisations internationales, est prévu à cet effet. AfA