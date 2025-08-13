Soudan: Le ministre de la jeunesse et des sports félicite la jeunesse soudanaise à l'occasion de la journée internationale

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Prof. Ahmed Adam a adressé ses félicitations à la jeunesse soudanaise à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, saluant leur rôle central dans la conduite du développement et du progrès du pays.

Dans une déclaration à la SUNA, le ministre a affirmé que le Soudan traverse actuellement de grands défis politiques, économiques et sociaux, mais que la volonté des jeunes, ainsi que leur capacité à innover et à travailler, sont en mesure de surmonter les difficultés et de créer une réalité meilleure.

M. Ahmed Adam a souligné l'engagement de son ministère à mettre en oeuvre des programmes de formation et de qualification visant à développer les compétences intellectuelles et de leadership des jeunes, et à leur permettre de participer activement au processus de prise de décision et au développement national.

Le ministre a insisté sur le fait que l'investissement dans la jeunesse constitue un investissement dans l'avenir du Soudan, appelant à l'unité et au travail collectif afin de réaliser la paix et la prospérité.

Il a conclu son message en renouvelant son soutien total à la jeunesse soudanaise et en leur souhaitant plein succès dans la réalisation de leurs aspirations nationales. AfA