Soudan: L'UNESCO lance des mesures d'urgence pour protéger les sites du patrimoine mondial de l'île de Méroé

Le Centre du patrimoine mondial a approuvé ce mardi la mise en oeuvre d'un ensemble de mesures d'urgence visant à protéger les sites du patrimoine mondial au Soudan, en réponse aux impacts croissants du changement climatique et à la guerre qui ravage le pays suite à l'agression des Forces de soutien rapide (FSR). Cet ensemble de mesures s'inscrit dans le cadre du Programme d'assistance internationale (3548).

Selon le Dr Mahmoud Suleiman Mohamed Bashir, directeur du Bureau régional des antiquités du Nil et directeur du site du patrimoine mondial de l'île de Méroé, ces mesures visent à renforcer la protection et la résilience des sites archéologiques de l'île de Méroé, notamment les pyramides de Bejrawiya et la Cité royale. Ces activités sont supervisées par le Bureau de l'UNESCO au Soudan, en collaboration avec des experts locaux, sous la supervision du Dr Abdul Rahman Ali et la direction du Dr Mahmoud Suleiman Bashir, directeur du site.

Les mesures d'urgence sur le terrain comprennent des mesures préventives telles que le déblaiement des dunes de sable et l'ouverture des drains d'eaux pluviales aux pyramides de Bajrawiya, ainsi que le débroussaillage de la végétation dense de la cité royale de Méroé.