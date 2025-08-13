Madagascar: Concours « Za Mahasaky » - Toliara et Toamasina brillent en finale

13 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

Le concours national de plaidoyer « Za Mahasaky » a livré son verdict cette semaine. Portée par l'UNFPA Madagascar, le ministère de la Jeunesse et des Sports, et ses partenaires, cette initiative audacieuse vise à réveiller l'engagement citoyen des jeunes Malgaches. Lundi dernier, au Quartier Général Tanora à Ankorondrano, les douze finalistes issus des six provinces ont présenté leurs plaidoyers avec passion et conviction. Trois voix se sont distinguées. Toliara a réalisé un doublé grâce à Joyan Claudeven Tonaly, sacré grand gagnant, suivi de Brigitte Celina Rasoanatoandro à la deuxième place.

Jonathan Yvan Tamoha Ralison, représentant Toamasina, complète le podium. Lancé le 18 juin, le concours a mobilisé près de 300 jeunes âgés de 15 à 35 ans autour de trois thématiques majeures : les élections, l'égalité des genres et les droits citoyens. À travers des vidéos d'une minute diffusées sur les réseaux sociaux, les participants ont exprimé leurs préoccupations, leurs rêves et leur volonté de changement.

« L'objectif est de donner aux jeunes Malgaches l'opportunité de parler de ce qui leur tient à coeur. Dans un pays où 65% de la population est jeune, leur implication dans les processus démocratiques est très importante », a souligné le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha Abdulah.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.