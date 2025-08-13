Madagascar: Concours « Za Mahasaky » - Toliara et Toamasina brillent en finale

Le concours national de plaidoyer « Za Mahasaky » a livré son verdict cette semaine. Portée par l'UNFPA Madagascar, le ministère de la Jeunesse et des Sports, et ses partenaires, cette initiative audacieuse vise à réveiller l'engagement citoyen des jeunes Malgaches. Lundi dernier, au Quartier Général Tanora à Ankorondrano, les douze finalistes issus des six provinces ont présenté leurs plaidoyers avec passion et conviction. Trois voix se sont distinguées. Toliara a réalisé un doublé grâce à Joyan Claudeven Tonaly, sacré grand gagnant, suivi de Brigitte Celina Rasoanatoandro à la deuxième place.

Jonathan Yvan Tamoha Ralison, représentant Toamasina, complète le podium. Lancé le 18 juin, le concours a mobilisé près de 300 jeunes âgés de 15 à 35 ans autour de trois thématiques majeures : les élections, l'égalité des genres et les droits citoyens. À travers des vidéos d'une minute diffusées sur les réseaux sociaux, les participants ont exprimé leurs préoccupations, leurs rêves et leur volonté de changement.

« L'objectif est de donner aux jeunes Malgaches l'opportunité de parler de ce qui leur tient à coeur. Dans un pays où 65% de la population est jeune, leur implication dans les processus démocratiques est très importante », a souligné le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha Abdulah.