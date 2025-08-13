Madagascar: Amoron'i Mania - Le Volambe Tohaka renaît pour renforcer la solidarité

Le « Volambe tohaka 2025 » est une culture spécifique à la région d'Amoron'i Mania. Il s'agit d'un événement destiné à mettre en valeur la culture de chaque district. Interrompue depuis plusieurs années pour diverses raisons, cette manifestation, dont la dernière édition remonte à 2018 dans le district de Manandriana, sera de nouveau organisée.

15e édition. La relance de cet événement en 2025 constitue un défi majeur pour les dirigeants locaux, sous l'impulsion du gouverneur de la région Amoron'i Mania, Desiré Rakotomandimby, et de tous les élus. Cette initiative est motivée par la volonté de préserver la culture et de promouvoir le développement régional. L'événement se tiendra les 14, 15, 16 et 17 août prochains. Il s'agira de la 15e édition, marquant également le 30e anniversaire du « Volambe tohaka ». Placée sous le thème « Dia tagna ny fihavanana tsinjovina ny agny aloha, herehin'ny any afara » que l'on pourrait interpréter comme « sauvegardons la solidarité pour l'avenir, renforcée par nos traditions », cette édition attend des milliers de visiteurs à partir de jeudi prochain.

Cohésion sociale

La remise à l'honneur de la culture du « Volambe Tohaka » souligne les valeurs fondamentales qu'elle véhicule. Selon les explications du gouverneur de la région Amoron'i Mania, Desiré Rakotomandimby, la solidarité, le « fihavanana » (concept malgache de cohésion sociale, d'entraide et de parenté) et le soutien mutuel seront mis en exergue. « En matière de développement, » a-t-il poursuivi. Quant à lui, « le fihavanana, l'entraide et la solidarité sont des moteurs qui nous permettent d'accomplir de grandes choses et d'avancer rapidement. La culture est donc un levier de développement. » Il a également souligné que cet événement se veut apolitique pour tous les natifs de l'Amoron'i Mania.

Unité. Le comité d'organisation lance un appel à tous les ressortissants de la région Amoron'i Mania à venir manifester leur unité. Le gouverneur et président du comité d'organisation a insisté sur le fait qu'il n'y aura aucune distinction politique. Les responsables et la diaspora se donneront la main pour affirmer leur identité, incluant les villes d'Ambositra, Fandriana, Ambatofinandrahana, Manandriana et Imady. « Il est temps de montrer la richesse de notre culture et de réaffirmer notre unité », a-t-il martelé.