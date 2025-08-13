Madagascar: Amoron'i Mania - Le Volambe Tohaka renaît pour renforcer la solidarité

13 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le « Volambe tohaka 2025 » est une culture spécifique à la région d'Amoron'i Mania. Il s'agit d'un événement destiné à mettre en valeur la culture de chaque district. Interrompue depuis plusieurs années pour diverses raisons, cette manifestation, dont la dernière édition remonte à 2018 dans le district de Manandriana, sera de nouveau organisée.

15e édition. La relance de cet événement en 2025 constitue un défi majeur pour les dirigeants locaux, sous l'impulsion du gouverneur de la région Amoron'i Mania, Desiré Rakotomandimby, et de tous les élus. Cette initiative est motivée par la volonté de préserver la culture et de promouvoir le développement régional. L'événement se tiendra les 14, 15, 16 et 17 août prochains. Il s'agira de la 15e édition, marquant également le 30e anniversaire du « Volambe tohaka ». Placée sous le thème « Dia tagna ny fihavanana tsinjovina ny agny aloha, herehin'ny any afara » que l'on pourrait interpréter comme « sauvegardons la solidarité pour l'avenir, renforcée par nos traditions », cette édition attend des milliers de visiteurs à partir de jeudi prochain.

Cohésion sociale

La remise à l'honneur de la culture du « Volambe Tohaka » souligne les valeurs fondamentales qu'elle véhicule. Selon les explications du gouverneur de la région Amoron'i Mania, Desiré Rakotomandimby, la solidarité, le « fihavanana » (concept malgache de cohésion sociale, d'entraide et de parenté) et le soutien mutuel seront mis en exergue. « En matière de développement, » a-t-il poursuivi. Quant à lui, « le fihavanana, l'entraide et la solidarité sont des moteurs qui nous permettent d'accomplir de grandes choses et d'avancer rapidement. La culture est donc un levier de développement. » Il a également souligné que cet événement se veut apolitique pour tous les natifs de l'Amoron'i Mania.

Unité. Le comité d'organisation lance un appel à tous les ressortissants de la région Amoron'i Mania à venir manifester leur unité. Le gouverneur et président du comité d'organisation a insisté sur le fait qu'il n'y aura aucune distinction politique. Les responsables et la diaspora se donneront la main pour affirmer leur identité, incluant les villes d'Ambositra, Fandriana, Ambatofinandrahana, Manandriana et Imady. « Il est temps de montrer la richesse de notre culture et de réaffirmer notre unité », a-t-il martelé.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.