Madagascar: FID - Achille Razakatoanina, nouveau DG

Un nouveau visage à la tête du FID ou Fonds d'Intervention pour le Développement. Achille Razakatoanina occupe désormais le poste de Directeur Général et succède à Falison Razafindratovo qui assurait l'intérim pendant à peu près deux ans. Avant cette nomination, après un processus de recrutement et de sélection, Achille Razakatoanina a déjà occupé des postes clés comme Directeur des Programmes de Transferts Monétaires et Fiavota ou encore Directeur Conditional Cash Transfert et Innovation pour le compte, même, du FID.

La cérémonie de passation des services entre les deux responsables s'est tenue le 11 août dernier dans les locaux du FID sis à Anosy, Antananarivo. Il conviendrait de rappeler que le FID est « une association privée reconnue d'utilité publique » créée en 1993 et qui est « mandatée pour mobiliser des financements afin de contribuer au développement économique et social au niveau local. » En ce sens, l'organisation intervient pour soutenir l'investissement dans le capital humain, la résilience et la capacitation des femmes.