Afrique: Afrobasket 2025 - Les Ankoay face au géant nigérian pour leur grand retour

Quatorze ans après leur dernière participation, les Ankoay de Madagascar font un retour tant attendu sur la scène du basket-ball africain. C'est en Angola, terre de sacre des plus grandes nations du continent, que les protégés du coach Douaglin entament leur campagne, ce mercredi 13 août, par un choc contre le Nigeria.

Ce match inaugural revêt une importance particulière. Plus qu'un simple début de compétition, c'est une véritable entrée en matière pour une équipe qui n'a pas foulé les parquets de l'AfroBasket depuis 2011, année où Madagascar a accueilli l'événement. Pour cette nouvelle génération d'Ankoay, il s'agira de prouver que le basket malgache a sa place parmi l'élite.

Duel

Le défi s'annonce immense. Les Ankoay se mesurent d'entrée à un adversaire de taille, le Nigeria, une puissance incontestée du continent. Si le parcours des Malgaches en Afrobasket est modeste, avec trois participations (1972, 2003, 2011) et seulement une victoire à leur actif, l'historique des « D'Tigers » nigérians est tout autre.

Le Nigeria possède un des plus beaux palmarès d'Afrique avec un titre de champion d'Afrique en 2015, quatre médailles d'argent et trois de bronze. Régulièrement présents aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde FIBA, les Nigérians sont des habitués des joutes internationales. C'est donc un adversaire de très haut niveau qui se dresse face à l'équipe malgache, un véritable test de résistance et de maturité pour les jeunes basketteurs de la Grande île. Malgré ce déséquilibre apparent, l'équipe malgache n'arrive pas en victime expiatoire.

Les Ankoay, menés par des joueurs clés qui se sont illustrés lors des qualifications, affichent une détermination sans faille. Leur performance dans les éliminatoires a prouvé que la nouvelle génération a du talent et de l'ambition. La bande à Rija a entamé une bonne préparation en France, en Espagne et en Angola. C'est avec l'espoir de faire mentir les pronostics et de marquer les esprits que les Malgaches se lanceront dans cette bataille. Un match de basket se joue sur le parquet, pas sur le papier. L'Angola est prêt à accueillir le spectacle, et les supporteurs malgaches, de leur côté, n'attendent que de voir leurs Ankoay voler de leurs propres ailes.