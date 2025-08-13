Afrique: Football - Le Kianja Barea toujours non homologué

13 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La Confédération africaine de football (CAF) a récemment publié la liste des stades homologués pour les compétitions internationales, et le verdict est sans appel : le Kianja Barea, stade emblématique de Mahamasina, n'a toujours pas obtenu l'homologation.

Malgré les travaux en cours, notamment pour l'entretien du gazon, un facteur clé pointé du doigt par la CAF, le stade ne répond pas encore aux normes requises pour accueillir des matchs internationaux. Cette situation constitue un revers majeur pour le football malgache, affectant à la fois l'équipe nationale et les clubs engagés dans les compétitions africaines. Conséquence directe de cette non-homologation, l'équipe nationale de Madagascar, les Barea, ne pourra pas disputer ses deux prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 à domicile.

Prévu pour septembre, ces rencontres contre la République centrafricaine et le Tchad devront se tenir sur des terrains neutres, probablement en Afrique du Sud ou au Maroc, comme ce fut le cas pour les matchs précédents contre les Comores et le Mali en juin 2024. Cette délocalisation représente un handicap pour les Barea, privés du soutien de leur public et de l'avantage du terrain, dans une campagne de qualification déjà cruciale.

Les clubs malgaches également impactés

Les clubs malgaches engagés dans les compétitions interclubs africaines ne sont pas épargnés par cette situation. Elgeco Plus, champion de Madagascar et vainqueur de la Coupe de Madagascar, représentera le pays en Ligue des champions de la CAF. Cependant, le club sera forcé de jouer ses matchs du premier tour préliminaire à l'extérieur. Les 19, 20 ou 21 septembre pour le match aller, et les 26, 27 ou 28 septembre pour le retour, Elgeco Plus affrontera les Silver Strikers du Malawi. En cas de qualification, le club malgache se mesurera au vainqueur du duel entre Wiliete Benguela (Angola) et Young Africans (Tanzanie), toujours loin de ses bases.

De son côté, l'AS Fanalamanga, vice-champion de la Coupe de Madagascar et représentant malgache en Coupe de la CAF, subit le même sort. Le club affrontera le Ferroviário de Maputo (Mozambique) lors du premier tour préliminaire, aux mêmes dates que son homologue en Ligue des champions. En cas de succès, l'AS Fanalamanga croisera le fer avec le vainqueur du match entre CD 1º de Agosto (Angola) et l'AS Otohô (République du Congo). Ces délocalisations imposent des contraintes logistiques et financières importantes aux deux clubs, déjà confrontés à des défis structurels. Cette non-homologation ravive les frustrations des supporters et des acteurs du football malgache, qui pointent du doigt un gâchis financier et organisationnel.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.