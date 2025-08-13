La Journée Internationale de la Jeunesse (JIJ) 2025 a été célébrée hier à travers tout Madagascar, avec une cérémonie nationale organisée en grande pompe au Palais des Sports de Mahamasina. Les activités se poursuivent pendant quatre jours.

Placée sous le thème « Actions locales des jeunes pour les ODD et au-delà », la Journée Internationale de la Jeunesse met en lumière l'engagement de la jeunesse malgache dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). En effet, cette célébration coïncide avec le pré-sommet Youth Connekt Madagascar, étape préparatoire au Youth Connekt Africa Summit prévu en novembre prochain sur le sol malgache. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Marson, a ouvert la cérémonie officielle en saluant l'implication des jeunes dans le développement du pays.

« Les jeunes ne sont pas des spectateurs, mais des acteurs du développement. Ils portent les projets et les changements nécessaires pour bâtir une nation inclusive et prospère », a-t-il affirmé. Dans son discours, le ministre a exprimé sa gratitude envers les partenaires institutionnels et privés, pour leur appui précieux à l'autonomisation des jeunes. Antananarivo s'anime durant quatre jours autour d'un programme entièrement tourné vers la jeunesse : marché 100% jeunesse et innovation, festivités, ateliers, rencontres culturelles et sportives.

Programme Mondial d'Action pour la Jeunesse

Hier, le locataire de la Place Goulette d'Ambohijatovo a annoncé également que Madagascar fait partie des pays invités spécialement par le Secrétaire Général des Nations Unies chargé de la Jeunesse, à participer à la célébration du 30e anniversaire du Programme Mondial d'Action pour la Jeunesse, qui se tiendra à New York. À cette occasion, le ministre prévoit de soumettre une demande officielle afin que chaque province puisse désigner un jeune pour l'accompagner à ce rendez-vous international en septembre.

La JIJ 2025 s'inscrit dans une dynamique régionale et internationale, illustrant la volonté du gouvernement malgache de placer la jeunesse au coeur des politiques de développement. Le ministre Moustapha Marson a adressé un message fort à la jeunesse : « Soyez acteurs de changement, forces de proposition, bâtisseurs de paix, piliers du développement durable. Chers tous, engageons-nous à soutenir, à valoriser, à écouter nos jeunes, car leur réussite est notre réussite collective. Je suis fortement convaincu que les jeunes Malgaches pourront contribuer au changement positif au sein de nos communautés à travers les actions locales. »