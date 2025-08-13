Madagascar: Ivato - Un chauffard en délit de fuite après avoir écrasé un piéton

Un terrible accident de la route a coûté la vie à un piéton, dans la soirée du 10 août. L'incident, survenu aux alentours de 22h05 sur la route intercommunale reliant le « Jardin Mamory Ivato » et la « Pharmacie d'Ivato Tanana », est d'autant plus choquant que le conducteur responsable a pris la fuite, abandonnant sa victime.

Alertées par un témoin, les forces de l'ordre se sont immédiatement rendues sur les lieux, accompagnées des deux représentantes du Centre de Santé de Base II (CSB-II) d'Ivato pour intervenir. À leur arrivée, un spectacle désolant s'est offert à elles : le corps sans vie de la victime, un homme d'une trentaine d'années, gisait au milieu de la chaussée. Il présentait de multiples blessures à la tête et des saignements abondants, suggérant une mort instantanée.

Selon les premières constatations, l'accident s'est produit sur une ligne droite, dans un quartier résidentiel. La victime, qui traversait probablement la chaussée, a été percutée par un véhicule non identifié. Au lieu de s'arrêter pour porter secours, le chauffard a choisi de s'enfuir. L'enquête a révélé que le défunt, un maçon de 30 ans, était domicilié au Lot IR 194 Ilafy Ankadikely Avaradrano. Son corps a été remis à sa famille après les constatations d'usage.

Ce délit de fuite soulève de nombreuses questions et met en lumière l'irresponsabilité de certains conducteurs qui, en plus de causer un drame, refusent d'assumer leurs actes. Une enquête est en cours pour tenter d'identifier le véhicule et son conducteur. Ainsi, les gendarmes du poste avancé de Mandrosoa-Ivato, qui sont chargés de l'affaire, appellent toutes personnes ayant des informations sur cet accident à se manifester pour aider à retrouver le coupable.