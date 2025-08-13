Madagascar: Football/CHAN - Les Barea A' jouent leur va-tout ce jour

Tout se joue ce jour pour les Barea A' de Madagascar. Dans une situation critique au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, les protégés de Roro Rakotondrabe affrontent la République Centrafricaine au Stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam, dans un match décisif pour leur qualification en quarts de finale. Avec un bilan mitigé, un nul contre la Mauritanie et une défaite face à la Tanzanie, l'équipe malgache n'a plus le droit à l'erreur. Lors de la conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur malgache a fait preuve d'optimisme malgré les deux premières rencontres décevantes.

« Après ces mauvais résultats, nous avons travaillé à remotiver les joueurs, car la bataille n'est pas terminée. Nous avons corrigé nos lacunes, car en football, si tu ne marques pas, tu perds. Nous sommes prêts à tout donner pour remporter ce match », a déclaré Roro Rakotondrabe. Le capitaine Dax Arohasina a renchéri, insistant sur l'état d'esprit.

« Il faut que le moral soit au plus haut. Nous sommes obligés de gagner pour garder espoir dans la suite de notre parcours », a-t-il affirmé, galvanisant ses coéquipiers à la veille de ce duel crucial. Programmée à 17h00 heure locale, cette rencontre représente un quitte ou double pour les Barea, qui misent sur une réaction collective pour relancer leurs ambitions dans ce CHAN 2024.