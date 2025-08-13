Madagascar: Jeux de la CJSOI - Accueil chaleureux pour la délégation malgache médaillée

La deuxième vague de la délégation malgache ayant participé aux 13es Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI) aux Seychelles est rentrée au pays hier soir. Composée d'athlètes et de membres du staff technique, elle a été accueillie avec les honneurs à l'aéroport international d'Ivato.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Marson Abdulah, était présent en personne pour saluer les efforts de ces jeunes qui ont hissé haut les couleurs nationales. « Vous avez porté fièrement le drapeau malgache et montré que la jeunesse de notre pays est capable de briller sur la scène régionale », a déclaré le ministre, visiblement ému. Il a félicité les athlètes pour leur détermination et leur esprit d'équipe, soulignant que leurs 49 médailles sont le fruit d'un travail acharné et d'un encadrement rigoureux.

Le ministre a également tenu à rappeler que cette performance est rendue possible grâce au soutien total du Gouvernement. « C'est grâce à l'engagement du Chef de l'État que nos jeunes ont pu participer dans les meilleures conditions. Ce soutien est un signal fort en faveur du sport et de la jeunesse », a-t-il souligné. La prochaine édition des Jeux de la CJSOI se tiendra à Djibouti en 2029.