Madagascar: Santé publique - Le pays intègre le Conseil international des infirmiers

Le Conseil de l'Ordre national des infirmiers de Madagascar (CONIM) a officiellement intégré le Conseil international des infirmiers (CII), devenant ainsi le 141e membre de cette prestigieuse fédération. Cette adhésion marque un tournant majeur pour la reconnaissance et le renforcement du corps infirmier malgache sur la scène internationale. Dans un communiqué, le président du CII, le Dr José Luis Cobos Serrano, a salué cette nouvelle :

« Au nom de notre conseil d'administration et de nos membres, je suis heureux d'accueillir les infirmières et infirmiers de Madagascar dans notre communauté mondiale. Leur engagement pour des soins de qualité et pour l'évolution de la profession contribue à notre mission commune : améliorer les politiques de santé à l'échelle mondiale. »

Valorisation

De son côté, Jean Aimé Botosera Andrianarison, président du CONIM, s'est dit honoré de cette intégration forte de plus de 30 millions d'infirmiers à travers le monde. « Face aux défis croissants auxquels le secteur fait face, cette solidarité internationale est une opportunité de renforcer nos capacités, d'échanger les bonnes pratiques et de faire entendre la voix des soignants malgaches. », a-t-il indiqué.

Fondé en 1899, le Conseil international des infirmiers est la plus ancienne et la plus influente organisation de professionnels de santé au monde. Il regroupe aujourd'hui plus de 140 associations nationales, oeuvrant pour l'avancement des sciences infirmières, la valorisation des soignants, et la mise en place de politiques de santé inclusives. Cette adhésion marque un pas significatif pour la reconnaissance de la profession à Madagascar et ouvre de nouvelles perspectives en matière de formation, de recherche et de coopération régionale et internationale.