Madagascar: Série noire d'accidents - Un mort et des blessés sur la RN7

Sang et métal tordu sur l'asphalte de la RN7. En l'espace de quelques heures, lundi, deux accidents spectaculaires ont endeuillé et secoué les usagers de cet axe vital reliant le sud du pays à la capitale.

Un camion fou fauche deux cyclistes. Il est un peu plus de 11 h, au PK 148 + 700, à Antsoatany, district d'Antsirabe II. Un camion ISUZU dévale la route nationale en direction d'Antananarivo. Au volant, un chauffeur de 72 ans, visiblement grisé par l'alcool. Dans un moment de folie mécanique, le mastodonte percute de plein fouet deux cyclistes arrivant en sens inverse.

L'impact est violent. Un homme de 32 ans, domicilié à Mahazina, est projeté au sol et meurt sur le coup. À ses côtés, un autre cycliste de 34 ans, ainsi qu'un passager de 29 ans, sont grièvement blessés. Le camion, incontrôlable, finit sa course dans le bas-côté. Le conducteur est immédiatement interpellé et conduit à la Brigade de sécurité routière d'Antsirabe.

Collision en chaîne à Ambositra

À peine le temps de se remettre de ce premier drame que, quelques heures plus tard, un second accident survient plus au sud, à Ambohimanjaka, district d'Ambositra. Dans un virage serré, un taxi-brousse Sprinter et une Peugeot se percutent de plein fouet.Cette fois, aucun décès, mais plusieurs passagers blessés et transportés à l'hôpital dans un état parfois préoccupant. La RN7, colonne vertébrale du trafic national, paie encore un lourd tribut aux excès de vitesse, à l'alcool et au non-respect du code de la route. Les autorités rappellent que la prudence n'est pas une option, surtout en cette période de vacances où les véhicules se succèdent sans répit.