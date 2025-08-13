Madagascar: Art oratoire - Les jeunes s'y intéressent de plus en plus

13 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Immense fut l'effort fourni par Lalatiana Rakotondrazafy, alors ministre de la Communication et de la Culture, pour que l'art oratoire traditionnel malgache soit reconnu par l'UNESCO, le 15 décembre 2022, comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Littérature orale par excellence, le discours malgache est un système de communication qui perdure depuis plus de 10 siècles, et dont la structure de base demeure respectée malgré l'évolution des époques.

Aujourd'hui, l'art oratoire « standard », pour ainsi dire, attire également de nombreux jeunes âgés de 12 à 30 ans. Des concours et compétitions s'organisent un peu partout dans les établissements scolaires et culturels de la Grande île. Certains instituts vont même jusqu'à intégrer cette discipline dans leur programme d'enseignement.

Prendre la parole en public est un véritable art : c'est le propre du leader de captiver et séduire son auditoire.

