Madagascar: Baccalauréat - De fausses mentions vendues entre 200 000 et 2 millions d'ariary

Une affaire de tentative de vente de « mentions au baccalauréat » agite actuellement les réseaux sociaux à Madagascar. Plusieurs comptes Facebook proposent illégalement des mentions « assez bien », « bien » et « très bien » en échange de sommes allant de 200 000 à 2 millions d'ariary, selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Des individus malintentionnés proposent à 200 000 ariary une mention « assez bien », à 1 million une mention « bien » et à 2 millions une mention « très bien ». Face à cette fraude, les autorités ont immédiatement réagi. Le ministère a porté plainte contre les comptes identifiés comme promoteurs de ces offres frauduleuses. « Il s'agit d'une tentative manifeste de manipulation du système et d'un acte de désinformation grave », alerte le ministère.

Crédibilité

Le ministère de l'Enseignement supérieur rappelle que la délivrance de mentions repose exclusivement sur les performances des candidats. « Aucun achat de mention n'est possible », précise-t-on, tout en soulignant que les centres de correction sont strictement surveillés, notamment grâce à des caméras installées dans toutes les zones sensibles. Outre cette tentative de vente de mentions, le ministère signale environ 50 cas de fraude liés aux épreuves du baccalauréat 2025. Parmi eux, des remplacements de candidats à l'examen et des ventes de sujets. Tous les auteurs présumés de ces irrégularités seront traduits devant la justice, assurent les autorités.

Un appel à la vigilance. Le ministère appelle les candidats et leurs familles à la prudence face aux fausses promesses circulant en ligne, et réaffirme sa volonté de garantir l'équité et la crédibilité du baccalauréat à Madagascar.