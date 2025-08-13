Madagascar: Toly Aroa Sunset Show - Un grand défilé de mode entre lagon et lumière dorée à Mangily

Un grand événement mode aura bientôt lieu à Tuléar. Il s'agit du Toly Aroa Sunset Show (TASS 2025), un défilé de mode en plein air organisé le 23 août 2025, dans le cadre exceptionnel du Vovo Telo Lodge, un luxueux hôtel niché en bord de lagon à Mangily.

Un événement mode dans un décor de rêve. « Pensé comme une expérience sensorielle unique, l'événement mêle mode, artisanat, art visuel et gastronomie, dans un décor naturel sublimé par la lumière du coucher de soleil », soulignent les co-organisateurs qui sont notamment Emy Ga Model Management, une agence incubatrice de mannequins qui est également une plateforme de diffusion pour les créateurs du Sud, et Greentsika, une entreprise pionnière en logistique urbaine intelligente et en organisation d'événements à impact.

TASS 2025 est la suite logique du Mojangaya Sunset Show organisé à Majunga en 2022. L'événement constitue par ailleurs le troisième événement mode orchestré cette année par Emy Ga et Greentsika à Tuléar, après la présentation de la collection Abyssalis, lors de l'événement Resto'Art, et celle de la collection Edenia, dévoilée à l'hôtel Nouvel Eden.

Un programme diversifié

Une programmation rythmée mêlant mode, performances artistiques et musique live est proposée dès le début de la journée. Des stands d'exposition artisanale et créative attendront les visiteurs. La présentation des collections des différents créateurs sera déclinée en un défilé « open air » entre lagon, sable blanc et végétation luxuriante. Le défilé sera ponctué de performances spectaculaires, notamment, de body painting, de danse de salon et de spectacles chorégraphiés, ou encore de prestation de cracheurs de feu et de shows visuels. Des DJ animeront les interludes entre la présentation de chaque collection, conférant à l'événement une ambiance lounge.

Parmi les grands moments du show figurent le défilé Signature de la styliste Emy Ga, en début de soirée, et le grand final en lingerie de créateurs, qui sera sublimé par la lumière dorée du soleil couchant. Le tout sera complété par une mise en scène « plage & golden hour », qui promet un rendu visuel inoubliable.

Après les défilés, place à la fête ambiance « Ibiza » sur la plage, pour accueillir l'aube en musique, à travers danse et célébration.

Mettre en lumière les talents locaux. TASS2025 vise à promouvoir les créations malgaches, mais surtout à offrir une scène professionnelle aux stylistes, mannequins et artisans locaux. Il a également pour objectif de renforcer les filières créatives régionales et nationales, offrir des opportunités concrètes aux jeunes, et fédérer un écosystème autour de la mode éthique.Tous les efforts des organisateurs s'inscrivent dans une dynamique destinée à poser les fondations d'un rendez-vous annuel, à fort impact économique et médiatique pour les acteurs de la création malgache.

Une semaine entière de mode à Anakao, un village pittoresque en bord de mer situé dans Tuléar II, est déjà prévu au mois de novembre prochain. En attendant, les passionnés de mode pourront déjà profiter du grand show à Mangily.