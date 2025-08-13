L'Incubateur d'Énergie Durable lance son appel à projets pour la 2e cohorte. Un roadshow dans le Sud a mobilisé jeunes et entrepreneurs autour des solutions énergétiques propres et innovantes.

Le coup d'envoi est donné pour la 2e cohorte de l'Incubateur d'Énergie Durable (IED). Ce programme phare du projet conjoint FIER (Financement Intégré pour les Énergies Durables) - mis en oeuvre par le PNUD, l'UNCDF et l'ONUDI, avec l'appui du Joint SDG Fund - a attiré de nombreux jeunes à Antsirabe, Fianarantsoa et Toliara.

C'était à l'occasion d'un roadshow lancé la semaine dernière, pour encourager et faciliter la participation à ce programme. Soutenue par la Présidence de la République, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, cette initiative vise à dynamiser l'écosystème de l'énergie propre à Madagascar.

Avantages. Destiné aux startups et PME engagées dans le solaire, la biomasse, la cuisson propre, le transport bioénergétique, l'efficacité énergétique, les cleantech et le numérique, le programme offre six mois d'accompagnement intensif. Cela comprend des formations, un mentorat stratégique, un coaching personnalisé et des opportunités de réseautage. Les projets les plus prometteurs bénéficieront d'une subvention, avec une attention particulière accordée à l'entrepreneuriat féminin et jeune. Selon les organisateurs, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 24 août 2025 à 23h59.

National

Pour sensibiliser et mobiliser les porteurs de projets, le roadshow national a été organisé dans plusieurs régions. À Antsirabe, le 1er août, la session a été ouverte par la Représentante pays de l'ONUDI, Volatiana Rakotondrazafy, et honorée par l'intervention de Lydia Ranarivelo, directrice du développement régional. Les participants ont pu entendre le témoignage de Madagascar Mitsimbina Alternative Energy (MMAE), lauréat de la première cohorte, représenté par Pierre Chennel Razanajaona.

Le 5 août à Fianarantsoa, plus d'une cinquantaine de jeunes passionnés par le développement durable ont participé à la rencontre, marquée par le récit de Johny Christian Andrianarahinjaka, lauréat du concours Clean Cooking Innovation Challenge, qui a développé des réchauds fonctionnant à l'huile de vidange. Le roadshow s'est achevé le 8 août à Toliara par la signature d'un partenariat entre l'IED et le Centre d'affaires de la Région Sud-Ouest, scellant leur engagement commun en faveur du développement économique et social.

Cette étape a aussi été l'occasion pour le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, par la voix de Fidiarison Kenny Marco Louis, de réaffirmer la vision d'un accès élargi à des solutions énergétiques durables pour la population malgache. Avec cette nouvelle cohorte, l'IED entend poursuivre sa mission : catalyser l'innovation et l'entrepreneuriat dans les énergies propres, pour un avenir plus vert et résilient à Madagascar.