Afrique Australe: Dialogue stratégique - Madagascar accueille le forum SADC-États-Unis

Le centre de conférences d'Ivato accueille aujourd'hui mercredi 13 août 2025 un forum entre les hauts responsables de la SADC et des représentants du gouvernement américain, en prélude au Sommet des chefs d'État du 17 août.

À quelques jours de l'ouverture officielle du 45e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), la capitale devient l'épicentre d'un dialogue stratégique entre l'organisation régionale et les États-Unis. Aujourd'hui 13 août, le Centre de conférences internationales d'Ivato accueille le forum sur le dialogue SADC-États-Unis, une initiative qui va aborder les enjeux du partenariat dans la région.

De hauts fonctionnaires des pays membres de la SADC et des représentants du département d'État américain se réuniront, en effet, pour discuter des orientations futures de la coopération entre les deux entités. Et l'initiative ne date pas d'hier. Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement des efforts entamés depuis plusieurs années pour aligner les priorités régionales de l'Afrique australe avec les intérêts diplomatiques et économiques de Washington.

Le cas de Madagascar, pays hôte de la rencontre, illustre les enjeux concrets de cette coopération. Les négociations en cours sur la requalification de Madagascar au sein de l'AGOA (African Growth and Opportunity Act) témoignent d'une ambition nationale d'intégrer davantage le marché américain. Malgré l'adhésion à cette initiative, les droits de douane de 15%, imposés sur la majorité des produits malgaches, à l'exception notable de la vanille, restent un frein à l'exportation. L'un des enjeux majeurs du forum sera ainsi de discuter des mécanismes permettant de rendre les échanges commerciaux plus équitables et compétitifs, notamment pour les économies insulaires et vulnérables de la région.

223 millions USD

La tenue de ce forum fait suite à une série d'initiatives diplomatiques portées par le secrétariat exécutif de la SADC. Le 23 avril 2025, à l'occasion des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington, le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magosi, avait rencontré les ambassadeurs des États membres accrédités aux États-Unis, dont celui de Madagascar. Au coeur des échanges ont été abordés le renforcement des relations diplomatiques, la coopération régionale et la mise en oeuvre de l'Accord sur les objectifs de développement régional SADC-USA (RDOAG), signé en août 2023.

Ce programme quadriennal (2023-2027), doté d'un financement de 223 millions de dollars, couvre des domaines prioritaires tels que la croissance économique, l'environnement, l'énergie, l'autonomisation des jeunes, la gouvernance démocratique et la santé publique. Il s'inscrit dans une vision commune de développement durable, portée par le Plan stratégique indicatif régional de développement (RISDP 2020-2030) de la SADC, actuellement en phase de révision à mi-parcours.

Le Forum d'Ivato devrait ainsi marquer une nouvelle étape dans l'institutionnalisation du dialogue SADC-États-Unis, approuvé par le conseil des ministres de la SADC en mars 2024. Cette plateforme compte articuler les politiques communes sur la paix, la sécurité et la coopération économique, tout en répondant aux défis émergents régionaux et mondiaux, dans un contexte géopolitique en recomposition.