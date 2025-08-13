Afrique Australe: Sommet de la SADC - Harilala Ramanantsoa met l'accent sur la propreté de la ville

À quelques jours de l'arrivée des chefs des État membres pour le Sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), la capitale se prépare à vivre au rythme de l'événement.

La Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) mobilise tous ses services pour accueillir dignement les chefs d'État attendus. « La propreté est notre première responsabilité », a déclaré la mairesse de la capitale, Harilala Ramanantsoa. Des opérations de nettoyage sont menées dans plusieurs quartiers, avec un appel pressant aux habitants pour respecter l'organisation mise en place : les trottoirs aux piétons, les interdictions de stationner n'importe où et n'importe comment et la rue aux voitures.

Exposition internationale. La circulation fera l'objet d'un dispositif spécial. Lors du passage des cortèges officiels, certaines voies seront temporairement fermées, mais aucune coupure permanente n'est prévue. Les itinéraires concernés sont le By-pass, Ankorondrano, le CCI Ivato, Antanimena, Analakely et Antaninarenina. Les mesures de sécurité seront strictes, comme l'exige un sommet de cette envergure.

En marge de la réunion, du 14 au 18 août, le parc d'exposition international du lac Iarivo baptisé « Enara » ouvrira gratuitement ses portes de 8h30 à 19h30. L'inauguration officielle aura lieu le 14 août. Ce « Bazar de la SADC » mettra en valeur l'artisanat et les produits locaux, avec pour objectif de promouvoir le savoir-faire malgache auprès des visiteurs étrangers et de stimuler les échanges commerciaux au sein de la SADC. « Ce n'est pas seulement entre nous, mais pour nous faire connaître à l'extérieur », a insisté la première magistrate de la ville des Mille.

Dynamisation économique

Le 15 août marquera également l'inauguration partielle du Transport par câble (TPC) téléphérique. Le tronçon Ambatobe-Anosy, déjà achevé, relie les deux points en neuf minutes, sans embouteillage. Les autres lignes suivront, une fois les travaux terminés. Parallèlement, l'aménagement de la RN2 PK 0 sur huit kilomètres se poursuit, dans une optique de dynamisation économique et de développement. Dans certains quartiers, l'embellissement est visible. À Anosibe par exemple, les façades sont repeintes, les rues nettoyées et l'environnement rendu plus agréable.

« Nous voulons une ville propre, agréable à vivre et bien organisée », a martelé la mairesse d'Antananarivo. La CUA invite ainsi chaque citoyen à s'impliquer dans cette mobilisation générale, afin que les efforts engagés pour le sommet se prolongent au-delà de l'événement et s'inscrivent dans le quotidien de la ville des Mille.